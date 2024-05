ONG oferece tratamento odontológico gratuito para jovens em 90 cidades

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil) é realizada a cada 10 anos pelo Ministério da Saúde. Os dados preliminares mais recentes mostraram que até os 5 anos, 49,2% das crianças têm dentes cariados, e aos 12 anos a proporção é de 51%. Com foco em ampliar o acesso à saúde bucal, a ONG Turma do Bem, em parceria com a Colgate, realizará uma Mega Triagem odontológica no dia 6 de junho de 2024, em todo país.

A ação faz parte do movimento “Juntos Contra a Carência Dental” que visa conscientizar sobre a falta de acesso à prevenção e tratamento da cárie. O levantamento, conduzido pelo Ministério da Saúde, busca analisar dados de saúde bucal no Brasil, para orientação de programas e ações do SUS.

Segundo os dados, entre os 15 aos 19 anos, 67% dos jovens apresentam cáries, uma melhora em relação a 2010, quando a taxa era de 76% nesse grupo. Entre os adultos de 35 a 44 anos, quase metade (48,4%) necessita de tratamento dentário imediato, com 21,3% precisando de prótese superior e 29% de prótese inferior.

A iniciativa Mega Triagem acontece simultaneamente em mais de 90 cidades e tem como objetivo selecionar jovens de 11 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, para receber tratamento dentário gratuito até completarem 18 anos.

Desde 2004, o país conta com um programa de saúde bucal chamado Brasil Sorridente. Houve avanços desde então, mas a oferta de serviços ainda é desigual, especialmente em regiões vulneráveis. A pandemia de Covid-19 agravou esses problemas.

O cenário é alarmante, 76,1% dos jovens entre 15 e 19 anos apresentando cáries. Na vida adulta, a situação se agrava, com os brasileiros chegando à terceira idade sem 79% dos dentes devido às cáries. A ação da ONG Turma do Bem com a Colgate não busca apenas tratar, mas também educar a população sobre a importância da saúde bucal e os riscos da falta de tratamento adequado.

COMO PARTICIPAR?

Para participar, é preciso ter entre 11 e 17 anos, estar acompanhado de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência. Na triagem, dentistas voluntários realizarão um exame visual não invasivo para avaliar a condição odontológica e preencher uma ficha com dados do paciente e a condição socioeconômica da família.

A Colgate também distribuirá kits de higiene bucal, desde o começo de 2021 a marca tem colaborado com a Turma do Bem em diversas oportunidades.

Para participar, o público pode verificar as cidades e endereços das ações no site oficial da Mega Triagem. Após as triagens simultâneas, a equipe da Turma do Bem enviará uma carta de aprovação aos jovens selecionados para o tratamento odontológico gratuito, contendo todas as informações necessárias.

A Mega Triagem da ONG Turma do Bem ocorrerá no dia 6 de junho em 90 cidades do país.

Na Grande São Paulo, os locais são:

Clube Homs (Av. Paulista, 735) em São Paulo; Igreja Santo Antonio do Parque (Rua Morás, 471 – Parque Santo Antônio) em Guarulhos; Escola Estadual Dr. Luiz Lobo Neto (R. Macaúba, s/nº – Paraíso) em Santo André; Escola Estadual Domingos Peixoto (Estrada dos Alvarengas, 7.199, Assunção) em São Bernardo do Campo; Escola Estadual Padre Alexandre Grigoli (Rua Nelly Pellegrino, 954 – Nova Gerty) em São Caetano do Sul; e ONG Sementes do Amanhã (Rua João Pires de Camargo, 207 – Jardim Mirna) em Taboão da Serra.

O evento é gratuito e os locais específicos para demais estados podem ser conferidos online, no site da Mega Triagem.