Ondas do Pacífico matam três pessoas e provocam fechamento de portos

Recentemente, ondas de grande magnitude atingiram a costa do Oceano Pacífico na América do Sul, resultando em fatalidades no Chile e no Equador, conforme relataram as autoridades locais. O fenômeno gerou ondas que alcançam alturas de até quatro metros e levou ao fechamento de mais de cem portos no Peru.

A Marinha chilena informou que uma das vítimas no país foi um banhista de 30 anos, que entrou na água em Tres Islas, localizada em Iquique, no norte do Chile. A praia havia sido sinalizada como imprópria para o banho devido a um alerta sobre “marés anormais” válido até o dia 31 deste mês.

Camilo Aránguiz, chefe do Centro Meteorológico Marítimo da Marinha em Iquique, afirmou em vídeo que “após tentativas de reanimação sem sucesso, a vítima foi declarada morta” ainda na praia. Além disso, algumas embarcações da Força também foram danificadas pelo fenômeno.

No Equador, as ondas resultaram na morte de duas pessoas e na destruição das casas de 38 famílias na região de Manta, situada no sudoeste do país. Um representante da Defesa Civil equatoriana descreveu o evento como “extremo e não previsto nas previsões normais das ondas”, com províncias como El Oro, Esmeraldas, Manabí e Santa Elena também sofrendo os impactos.

Em território peruano, 101 dos 121 portos foram fechados devido à situação. O capitão Enrique Varea Loayza, chefe do departamento de Oceanografia da Marinha de Guerra do Peru, afirmou que “praticamente todas as atividades de pesca e lazer no mar” estão restritas. Ele também mencionou que essas condições adversas devem persistir nos próximos dias.

A previsão é de que o fenômeno continue a afetar a região até os primeiros dias de janeiro, embora com uma intensidade menor.

As marés elevadas causaram danos significativos a embarcações pesqueiras artesanais e afetaram diversos comércios situados nas proximidades da costa peruana. Moradores também foram forçados a evacuar áreas inundadas, como calçadões e praças públicas, conforme imagens veiculadas pela mídia local e redes sociais.

Larry Linch, gerente de Defesa Civil da Prefeitura de Callao — onde está localizado o principal porto do Peru — explicou à agência AFP que as mudanças climáticas são responsáveis por esse tipo de arrebentação anômala. Ele destacou que ventos fortes direcionados para a costa provocaram um aumento das marés na região.