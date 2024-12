Nova ZCAS promete chuvas intensas no Brasil entre 26 e 30 de dezembro

A formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está prevista para gerar chuvas volumosas em diversas regiões do Brasil, especialmente nas áreas Norte, Centro-Oeste e Sudeste, entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2024. Este evento representa o segundo registro de ZCAS no ano, trazendo a expectativa de acumulados significativos de precipitação e contribuindo para um encerramento de ano marcado por condições climáticas chuvosas.

A ZCAS é definida como um sistema meteorológico que se caracteriza pela presença de uma faixa contínua de nebulosidade, estendendo-se desde o Norte até partes do Sudeste do Brasil, o que resulta em chuvas prolongadas e abrangentes. Em 2024, fatores relacionados às condições do Oceano Pacífico foram determinantes para a formação desse fenômeno. Embora as previsões apontassem para o desenvolvimento do fenômeno La Niña, este não se concretizou, resultando em um cenário neutro com tendência mais fria. As temperaturas das águas no Pacífico continuam abaixo da média, favorecendo a criação de sistemas como a ZCAS.

Com a previsão da atuação deste novo sistema entre 26 e 30 de dezembro, estima-se que diversas regiões possam registrar acumulados superiores a 100 mm, com algumas áreas recebendo até 150 mm, conforme indicam os mapas meteorológicos disponíveis.

A configuração meteorológica atual sugere uma alta probabilidade para a formação de novas ZCAS nos próximos meses. A combinação da neutralidade atmosférica com viés frio, aliada a condições propícias de umidade e circulação atmosférica, mantém o ambiente favorável para o desenvolvimento desses sistemas que costumam provocar chuvas significativas em grande parte do território brasileiro.

Para o dia 26 de dezembro, que marca o início da atuação deste sistema, os mapas meteorológicos indicam que várias regiões do país estarão sob alerta para tempestades.