Ondas de calor em São Paulo: aumento do sangramento nasal e cuidados necessários

As altas temperaturas registradas em São Paulo têm se mostrado um fator que contribui para o aumento de casos de sangramento nasal, especialmente entre grupos mais vulneráveis como crianças e idosos. Especialistas em otorrinolaringologia do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) destacam que a sensibilidade da mucosa nasal nesses indivíduos torna-os mais propensos a esse problema.

O fenômeno do sangramento nasal associado ao calor é resultado de um processo denominado vasodilatação, no qual os vasos sanguíneos na região nasal se expandem, resultando em um fluxo sanguíneo aumentado que pode levar à ruptura desses vasos. A baixa umidade típica dos dias quentes agrava essa situação, pois torna o ar seco e favorece a desidratação das mucosas nasais. Aqueles que sofrem de rinite alérgica ou outras condições inflamatórias são particularmente suscetíveis.

Em caso de sangramento nasal, é recomendado que a pessoa permaneça calma. O primeiro passo é inclinar-se levemente para a frente e, com os dedos polegar e indicador, apertar a ponta do nariz por cerca de cinco minutos. Essa técnica ajuda a promover a coagulação e facilita a recuperação da parede do vaso rompido.

Uma alternativa eficaz pode ser a aplicação de gelo ou qualquer item frio sobre a área afetada, uma vez que isso provoca vasoconstrição – o oposto da vasodilatação – ajudando assim a interromper o sangramento.

Entretanto, deve-se evitar colocar qualquer tipo de material dentro do nariz na tentativa de conter o sangramento. A inserção de papéis ou panos nas narinas já sensibilizadas pode resultar na ruptura adicional de vasos sanguíneos ou até mesmo causar lesões nas paredes nasais.

A otorrinolaringologista Maria Dantas Costa Lima Godoy, do HSPE, alerta sobre a importância de buscar atendimento médico em casos recorrentes. “Se o sangramento no nariz ocorrer com frequência ou não parar após alguns minutos, é essencial consultar um especialista para investigar as causas subjacentes”, orienta.

Sangramentos persistentes podem ser indicativos de condições crônicas ou agudas, como sinusite e rinite, além de problemas relacionados à coagulação sanguínea.

Além disso, manter um ambiente limpo e livre de poeira é fundamental para prevenir esses episódios. Ambientes bem ventilados e com níveis adequados de umidade, alcançados através do uso de umidificadores ou recipientes com água próximos ao local onde a pessoa permanece, podem contribuir significativamente para a saúde das mucosas nasais.