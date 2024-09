Onda de calor se intensifica, e termômetros devem bater 40ºC nesta semana

Uma nova onda de calor mantém os termômetros 5ºC acima da média nos próximos dias, segundo alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nas capitais afetadas, as temperaturas devem passar dos 30ºC nesta semana, chegando a mais de 40ºC em Cuiabá.

Temperaturas sobem em diferentes cidades de oito estados. A onda de calor deve durar de três a cinco dias e vai atingir o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso e Rondônia. O alerta do Inmet se estende até quinta-feira (12).

Em São Paulo, temperatura pode chegar a 35ºC na sexta (13). Para hoje, o Climatempo prevê temperatura mínima de 19ºC e máxima de 33ºC na capital paulista. Os termômetros também ultrapassam os 30ºC em Florianópolis, Curitiba, Campo Grande e Porto Velho ao longo da semana. Em Cuiabá, a temperatura máxima passa de 40ºC em todos os dias ao menos até sábado (14).

Boa parte da área afetada já está sob aviso de baixa umidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20% em regiões do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, além de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia, de acordo com alerta emitido nesta segunda-feira (9). Há risco de incêndios florestais e à saúde, reforça o Inmet.

RECOMENDAÇÕES

Calor extremo afeta principalmente idosos, crianças e grávidas. Esses grupos tendem a ficar desidratados mais rapidamente e, por isso, devem redobrar a atenção em meio à onda de calor, segundo orientação da Defesa Civil de São Paulo. Pessoas com doenças crônicas também sofrem com as temperaturas elevadas.

VEJA OUTRAS RECOMENDAÇÕES:

Não passe muitas horas sem se alimentar, mesmo sem fome. Dê preferência a frutas, verduras e alimentos leves;

Mantenha-se hidratado e não substitua água por bebidas alcoólicas;

Prefira ambientes arejados e evite aglomerações;

Proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar;

Use soro fisiológico nos olhos e narinas;

Não faça exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta do sol, das 11h às 17h;

Evite a exposição excessiva ao sol, que pode causar mal-estar e insolação.