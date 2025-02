Onda de calor predomina no carnaval paulistano

De acordo com informações divulgadas pela Climatempo, o estado de São Paulo enfrentará uma nova onda de calor entre a sexta-feira, dia 28, e a quarta-feira, dia 5. A previsão não indica a chegada de frentes frias nos próximos dias.

Os foliões que participarão do carnaval na capital paulista devem se preparar para altas temperaturas, com longos períodos de sol intenso e poucas chuvas. As condições climáticas serão favoráveis para a realização dos desfiles, já que não são esperados grandes transtornos causados por precipitações.

Segundo os meteorologistas, a região Sudeste do Brasil será marcada por muito sol e calor durante os dias de festividade. Apesar da possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes no final da tarde e início da noite, essas não ocorrerão em todas as áreas.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas poderão atingir até 34°C, especialmente durante o pico das atividades carnavalescas. O Sambódromo está preparado para receber os desfiles sem problemas relacionados à chuva.

A previsão climática indica que a onda de calor no Centro-Sul do Brasil deve se estender até março, impactando significativamente o clima local.

A seguir, a previsão do tempo para os dias de carnaval na capital:

Sexta-feira (28): Céu ensolarado com aumento de nuvens pela manhã. Esperam-se pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima: 21°C; máxima: 32°C.

Sábado (1°): Predomínio de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima: 22°C; máxima: 34°C.

Domingo (2): Céu claro com muitas nuvens pela manhã, tornando-se nublado à noite, com possibilidade de garoa. Temperatura mínima: 22°C; máxima: 34°C.

Segunda-feira (3): Sol com muitas nuvens pela manhã, passando a nublado à noite, também com chance de garoa. Temperatura mínima: 22°C; máxima: 33°C.

Terça-feira (4): Céu ensolarado com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima: 21°C; máxima: 31°C.

Quarta-feira (5): Sol com algumas nuvens e sem expectativa de chuvas. Temperatura mínima: 21°C; máxima: 32°C.

Para enfrentar as altas temperaturas previstas, o cardiologista Marcelo Franken, do Hospital Albert Einstein, sugere que as pessoas busquem locais sombreados ou climatizados para se refrescarem. Ele ressalta ainda a importância da hidratação constante e do cuidado em evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, entre às 10h e 16h.

Essa orientação é essencial para garantir o bem-estar dos foliões durante os dias festivos que se aproximam.