Onda de calor no Brasil começa a enfraquecer

A partir desta sexta-feira, 21 de fevereiro, a terceira onda de calor que afetou diversas regiões do Brasil começa a mostrar sinais de enfraquecimento, especialmente na área central do país.

Conforme informações do meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, a redução das temperaturas será mais evidente nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de São Paulo e partes de Minas Gerais. O fenômeno é resultado do enfraquecimento do bloqueio atmosférico que anteriormente contribuía para a persistência das altas temperaturas na região Sudeste.

Com a diminuição da intensidade desse bloqueio, a formação de nuvens torna-se mais facilitada, resultando em um aumento nas chances de chuvas esparsas. Apesar da expectativa de queda nas temperaturas devido à presença da nebulosidade, o ar permanecerá quente, resultando em uma sensação térmica ainda elevada, embora menos intensa.

As previsões indicam que essa onda de calor poderá se estender até pelo menos a próxima segunda-feira, 24 de fevereiro. Durante essa sexta-feira, as temperaturas mais altas devem ser registradas nas capitais:

Rio de Janeiro – 38°C

Cuiabá – 36°C

Goiânia – 36°C

Campo Grande – 34°C

Boa Vista – 33°C

Vitória – 33°C

No estado de São Paulo, há previsão para pancadas isoladas de chuva nesta sexta-feira, principalmente na região leste. Já no sábado, 22, esperam-se chuvas significativas em todo o litoral paulista, com destaque para o litoral sul e Baixada Santista. Em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo também podem ocorrer chuvas isoladas.

A região Sul do Brasil não ficará imune aos temporais; Santa Catarina e Curitiba são as capitais com maior risco para esta sexta-feira. Algumas localidades do leste catarinense podem até registrar quedas de granizo.

No Centro-Oeste, as chuvas tendem a ser mais fracas devido ao bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens carregadas. Contudo, há possibilidade de chuvas em áreas como o norte de Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso do Sul.

Na região Norte, as capitais que devem experimentar maiores volumes de chuvas nesta sexta incluem Belém, Macapá, Manaus, Boa Vista e Porto Velho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas áreas no Pará e Amazonas poderão acumular entre 50 e 100 milímetros em precipitação.

Por fim, no Nordeste brasileiro, estados como Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte poderão registrar até 50 milímetros em chuvas nas próximas 24 horas. Esse padrão chuvoso é influenciado pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se aproxima da América do Sul durante os meses mais quentes.

A meteorologista Daniela Freitas destaca que no litoral leste nordestino — abrangendo Natal, João Pessoa, Salvador e Aracaju — haverá variações na nebulosidade e possibilidade de chuvas leves. Contudo, essas regiões também experimentarão calor intenso e ventos fortes com rajadas variando entre 40 a 50 km/h.