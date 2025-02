Onda de calor: Exposição ao sol pode causar insolação

Durante os dias quentes, a exposição excessiva ao sol pode levar a condições de saúde graves, que variam de desconfortos leves a situações potencialmente fatais. Por isso, é fundamental agir rapidamente e, mais importante ainda, adotar medidas preventivas para evitar insolação e golpe de calor.

Com o aumento das temperaturas, praias como a de Canasvieiras em Florianópolis se tornam destinos lotados, especialmente no mês de dezembro. No entanto, após um período prolongado sob o sol, o corpo humano necessita de descanso. A exposição contínua ao calor pode resultar em insolação, enquanto atividades físicas intensas em ambientes quentes podem culminar em um golpe de calor.

Para evitar essas condições adversas, é importante entender suas características e as medidas a serem tomadas em caso de ocorrência.

Insolação: O que é?

A insolação ocorre quando há uma sobrecarga térmica na região da cabeça e pescoço. O superaquecimento pode irritar as meninges e provocar uma inflamação conhecida como meningite asséptica. Os primeiros sinais geralmente incluem dores de cabeça, temperatura elevada na cabeça, vermelhidão facial, dor no pescoço, cansaço, náuseas e até vômitos. Curiosamente, a temperatura corporal do paciente com insolação tende a estar abaixo do normal.

Como agir em caso de insolação?

Ao notar os sintomas da insolação, é essencial transferir a pessoa afetada para um ambiente fresco e fazê-la deitar-se de costas para promover sua recuperação. A parte superior do corpo deve ser levemente elevada. Aplicar toalhas frias e úmidas nas áreas afetadas, especialmente no pescoço, ajuda a reduzir a temperatura corporal. A hidratação é crucial; se estiver consciente, o paciente deve ingerir líquidos adequados para restabelecer o equilíbrio hídrico do organismo. Em dias extremamente quentes, a perda hídrica pode ultrapassar dois litros devido à transpiração excessiva.

Caso os sintomas persistam ou se agravem com vômitos intensos ou confusão mental, é vital buscar assistência médica imediatamente.

Golpe de Calor: Diferenças e Riscos

Embora frequentemente confundidos com sinônimos, a insolação e o golpe de calor são distintas. O golpe de calor representa uma condição mais crítica que pode ser desencadeada por exposição solar intensa ou esforço físico excessivo em climas quentes. Quando as temperaturas externas são extremas, o corpo não consegue dissipar o calor adequadamente, podendo elevar a temperatura corporal a níveis perigosos (até 41ºC) em questão de minutos.

Os sintomas incluem desorientação, dores de cabeça intensas, tontura extrema e sonolência. Além disso, podem ocorrer convulsões e episódios severos de vômito e diarreia. O golpe de calor pode evoluir rapidamente para uma situação letal dentro de 24 horas se não forem adotadas intervenções adequadas.

Populações mais vulneráveis incluem idosos, crianças e indivíduos com condições crônicas que já apresentam desidratação significativa associada ao calor extremo.

Medidas a serem tomadas em caso de golpe de calor

No surgimento dos primeiros sinais de golpe de calor, é imprescindível acionar serviços médicos imediatamente. O paciente deve ser resfriado rapidamente em um ambiente fresco e receber líquidos. É recomendável remover roupas excessivas para facilitar o resfriamento corporal.

Se a pessoa estiver inconsciente mas respirando normalmente, deve ser colocada na posição lateral de segurança até que ajuda chegue. É crucial monitorar sua respiração e consciência; caso haja interrupção na respiração normal, devem ser iniciadas manobras de reanimação imediatamente.

Prevenção é o Melhor Remédio

Temperaturas elevadas impõem sérios desafios à regulação térmica do organismo humano. É importante destacar que muitos idosos tendem a consumir menos líquidos, o que compromete sua capacidade natural de resfriamento através da transpiração. Para evitar complicações como insolação ou golpe de calor, recomenda-se limitar a exposição solar intensa, usar chapéus claros para proteção e manter uma adequada hidratação ao longo do dia — especialmente em condições climáticas adversas.

A ingestão mínima recomendada é de meio litro adicional por dia em períodos quentes para cada adulto.