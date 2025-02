Onda de calor e chuvas intensas atingem diferentes regiões do país

O país enfrenta uma terceira onda de calor que afeta nove estados e o Distrito Federal. A dúvida que permeia a população é: até quando o calor intenso persistirá?

Segundo meteorologistas, as altas temperaturas devem continuar, pelo menos, até segunda-feira, 24 de fevereiro. Durante este período, os termômetros poderão registrar valores superiores a 5°C em relação às médias esperadas para o mês.

A onda de calor abrange as regiões Sudeste, Centro-Oeste e partes do Nordeste, caracterizada por temperaturas elevadas e baixa pluviosidade. Isso ocorre devido a um bloqueio atmosférico que tem barrado a entrada de frentes frias nessas áreas.

Esse fenômeno climático é causado pela persistência de uma área de alta pressão atmosférica sobre o centro do Brasil, que impede a movimentação das massas de ar frio.

Com a expectativa de que esse bloqueio se dissipe no início da próxima semana, há chances de que novas chuvas atinjam as localidades afetadas por este cenário climático.

Em contrapartida, a região Sul deve experimentar chuvas mais fortes nos próximos dias. A frente fria que deveria avançar para o Sudeste está sendo retida pela pressão atmosférica predominante na região.

Além disso, temporais são previstos para estados como Ceará, Norte do Piauí, Norte do Maranhão, Norte do Pará e Amapá. Esta previsão é influenciada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se aproxima da América do Sul durante o verão.

O meteorologista Fábio Luengo explica: “O cenário atual no Brasil apresenta chuvas intensas nas extremidades Norte e Sul, enquanto o centro do país continua quente e seco devido à onda de calor”.

No entanto, as chuvas nas regiões afetadas pela onda de calor tendem a ser isoladas. O estado de São Paulo pode ser um dos locais com maior volume pluviométrico, embora áreas como sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul também possam registrar pancadas.

Luengo esclarece que “as chuvas associadas à onda de calor são convectivas, formadas pela combinação de calor e umidade, ocorrendo frequentemente em locais específicos em vez de serem generalizadas”.

Além disso, os estados afetados pela onda de calor incluem:

Norte do Paraná

São Paulo

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Goiás

Bahia

Extremo sul do Piauí

A classificação como onda de calor exige que as temperaturas se mantenham 5°C acima da média por pelo menos cinco dias consecutivos. Cada local pode apresentar variações no dia em que as temperaturas atingem seu pico.

Os bloqueios atmosféricos consistem em sistemas de alta pressão estabelecidos em níveis médios da atmosfera que favorecem a circulação descendente do ar. Esse fenômeno contribui para o aumento das temperaturas e inibe a formação de nuvens densas e chuvas.

A sequência prolongada de dias quentes poderá levar várias capitais brasileiras a registrar as maiores temperaturas do ano. De acordo com previsões da Climatempo, todas as capitais da região Sudeste têm potencial para estabelecer novos recordes térmicos ao longo da semana.

Até agora, os registros mais altos deste ano nas capitais do Sudeste incluem: