Onda coreana dá impulso a negócios no Brasil ligados ao país asiático

No embalo do K-pop, K-drama e K-beauty, o interesse pela cultura da Coreia do Sul tem crescido no Brasil. De produtos de beleza à gastronomia, negócios ligados ao país asiático têm ganhado espaço no dia a dia do consumidor. O Sebrae-SP Notícias de hoje (10 de junho) mostra um pouco dessa tendência.

Segundo a consultoria de estratégia Timelens, que mapeou uma série de dados sobre a atração pela cultura coreana, em três meses, a hashtag #kpop teve 23 bilhões de visualização no Brasil. Nos últimos cinco anos, houve mais de 40 milhões de buscas pelo gênero dorama no Google, ultrapassando a procura por filmes de ação, que normalmente têm grande apelo entre o público.

A gastronomia do país asiático é um bom exemplo de área que desperta a curiosidade dos brasileiros. O Dabok, restaurante localizado no bairro do Bom Retiro, na capital paulista, oferece a culinária tradicional da Coreia do Sul adaptada ao paladar verde-amarelo. O Sebrae-SP Notícias esteve no estabelecimento e conversou com os proprietários.

Além da visita ao restaurante, a analista do Sebrae-SP Angela Almeida fala sobre o impacto dessa aproximação com a cultura coreana nos pequenos negócios.

Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, o Sebrae-SP fez uma pesquisa sobre o reflexo da data no movimento do comércio. O levantamento, também em destaque na edição de hoje, mostrou que os consumidores pretendem gastar R$ 392, em média, com presentes este ano, o que deve beneficiar cerca de 446 mil pequenos negócios do Estado de São Paulo.

O Sebrae-SP São Paulo Notícias traz ainda a agenda de cursos e eventos da próxima semana, que inclui a palestra sobre finanças para profissionais de saúde em Barretos e a abertura das inscrições para o evento Imersão Digital Day, em 15 de junho em Mogi das Cruzes (Link).

Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.

Assista ao programa: