Onda Amarela toma as ruas de Diadema com campanha de Taka Yamauchi

Faltando poucas horas para o primeiro turno das eleições municipais, a “Onda Amarela” tomou conta das ruas de Diadema em apoio ao candidato Taka Yamauchi. À frente do Movimento do Bem, Taka, que aparece nas pesquisas mais recentes com 54,5% das intenções de voto, reuniu centenas de apoiadores para celebrar o momento decisivo da campanha. Acompanhado por sua candidata a vice-prefeita, Andreia Fontes, e uma multidão vestida de amarelo, ele percorreu as ruas da cidade em clima de festa e otimismo.

Edu Moraes/Divulgação

No encerramento da “Onda Amarela”, Taka discursou e agradeceu a todos pela confiança e empenho ao longo dos dias de campanha.

“Estamos prestes a virar uma página importante na história de Diadema. Vamos resgatar a dignidade do nosso povo pela força do trabalho e, com o apoio de todos vocês, se Deus quiser, ganhar no primeiro turno. Estaremos aqui até amanhã, às 17h, lutando pelo nosso povo. Seremos incansáveis e vamos lutar até o fim. O bem sempre vencerá o mal, e essa é a nossa missão. Tudo vai dar certo!”, declarou Taka.

Edu Moraes/Divulgação

A Onda Amarela marcou a reta final da campanha, com os candidatos da coligação do Movimento do Bem e os apoiadores confiantes em uma vitória ainda no primeiro turno, fortalecendo a sensação de mudança e esperança para Diadema.