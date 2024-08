“Onda Amarela” do candidato a prefeito Taka Yamauchi reúne mais de 2000 pessoas na Praça da Moça em Diadema

Neste sábado (17), uma “Onda Amarela” de esperança e entusiasmo invadiu as ruas de Diadema com o lançamento oficial da campanha de Taka Yamauchi à prefeitura da cidade, reunindo mais de 2.000 pessoas, incluindo a Galera do Movimento do Bem em uma atmosfera de união, compromisso e determinação.



A caminhada aconteceu logo pela manhã e iniciou na Praça da Moça, coração pulsante de Diadema. Acompanhado pela candidata a vice-prefeita Andreia Fontes, Taka Yamauchi destacou que “a Onda Amarela” – cor escolhida para a campanha – simboliza a renovação, a positividade e a promessa de um futuro mais próspero, digno e acolhedor para todos.

O percurso seguiu pelas ruas da cidade e terminou na Praça dos Emancipadores, na região do Redondão. A presença maciça da população demonstrou o comprometimento e a vontade de transformar Diadema em um lugar digno e onde todos tenham orgulho de viver e empreender.



Durante o lançamento, foram apresentadas as propostas para o Plano de Governo destacando a importância da educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e social, e a luta pela revogação da taxa do lixo na conta de água.

“Essa é uma campanha da verdade, de propostas reais, construídas a quatro mãos com a população e com a participação de profissionais e empreendedores de diversos setores. E onde nos comprometemos em apresentar soluções concretas e eficazes para os desafios que Diadema enfrenta, colocando sempre a população em primeiro lugar”, ressaltou Taka.

A coligação Movimento do Bem é composta por 12 partidos (MDB, PP, Solidariedade, PSDB/Cidadania, DC, PL, AVANTE, PMB, MOBILIZA, PRD, PRTB), reunindo um total de 220 candidatos a vereador.