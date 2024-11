OMS lista causadores de doenças que devem ser prioridade no desenvolvimento de vacinas

A OMS (Organização Mundial da Saúde) listou 17 patógenos – entre vírus, bactérias e um protozoário -causadores de doenças que devem ser prioridade para a pesquisa e o desenvolvimento de novas vacinas.

O estudo, financiado por uma doação da Fundação Bill e Melinda Gates, foi publicado nesta terça-feira (5), na revista eBioMedicine.

O trabalho é o primeiro esforço global para priorizar patógenos endêmicos com base em critérios como carga regional de doenças, risco de resistência antimicrobiana e impacto socioeconômico.

Em cinco das seis regiões da OMS, as mortes anuais em crianças menores de cinco anos e a contribuição para a resistência antimicrobiana foram os critérios mais ponderados.

Para o estudo, a OMS pediu a especialistas internacionais e regionais que identificassem os fatores mais importantes na decisão de quais vacinas introduzir e usar. A análise das preferências, combinada com dados regionais, resultou nos dez prioritários para cada região da OMS (África, Américas, Europa, Mediterrâneo Oriental, Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático).

Entre as urgências estão o vírus HIV, a malária e a tuberculose. Juntos, os três causam quase 2,5 milhões de mortes por ano.

Segundo Kate O’Brien, diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS, muitas vezes as decisões globais sobre novas vacinas foram impulsionadas pelo retorno do investimento e não pelo número de vidas que poderiam ser salvas nas comunidades mais vulneráveis.

Para a médica, o estudo usa experiência e dados regionais para avaliar vacinas que não apenas reduziriam significativamente as doenças que afetam muito as comunidades hoje, mas também os custos médicos que as famílias e os sistemas de saúde enfrentam.

As vacinas para os patógenos listados abaixo estão em diferentes estágios de desenvolvimento.

Patógenos onde a pesquisa de vacinas é necessária

Streptococcus do grupo A

Vírus da hepatite C

HIV-1

Klebsiella pneumoniae

Agentes patogênicos em que as vacinas têm de ser mais desenvolvidas

Citomegalovírus

Vírus da gripe (vacina amplamente protetora)

Espécies de Leishmania (protozoário)

Salmonella não tifoide

Norovírus

Plasmodium falciparum (protozoário causador da malária)

Espécies de Shigella

Staphylococcus aureus

Patógenos em que as vacinas estão se aproximando da aprovação regulatória, recomendação de política ou introdução

Vírus da dengue

Streptococcus do grupo B

E. coli patogênica extraintestinal

Mycobacterium tuberculosis

VSR (vírus sincicial respiratório)

A lista apoia o objetivo da Agenda de Imunização 2030 de garantir que todos possam se beneficiar de vacinas que os protejam de doenças graves.

Segundo a OMS, as conclusões do relatório sobre patógenos endêmicos fazem parte do trabalho para identificar e apoiar as prioridades e necessidades de pesquisa dos programas de imunização em países de baixa e média renda, para informar a agenda global de pesquisa e desenvolvimento de vacinas e avançar no desenvolvimento e aceitação de vacinas prioritárias, principalmente contra patógenos que causam o maior fardo de saúde pública e maior impacto socioeconômico.