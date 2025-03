Olyntho Voltarelli destaca início da Operação São Caetano Proteção Total

O vereador Olyntho Voltarelli (PSD) destacou o início da Operação São Caetano Proteção Total, que começou no dia 14 de março. Coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança (Seseg), a operação integra esforços da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e equipes de agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), visando intensificar as ações de segurança pública no município.

Olyntho Voltarelli ressaltou a importância dessas ações para a qualidade de vida da população. “A Operação São Caetano Proteção Total é um exemplo de como a integração entre os órgãos de segurança pode trazer resultados positivos para a cidade. Essa iniciativa reforça o compromisso do poder público em garantir a segurança de quem reside ou transita por São Caetano do Sul, mantendo a nossa cidade como referência no Brasil”, afirmou.

O vereador também destacou o trabalho dos profissionais envolvidos e reforçou o compromisso do seu mandato em propor e apoiar políticas públicas voltadas à segurança. “Quero reconhecer e agradecer o empenho de todos os profissionais que atuam diariamente para proteger a nossa população. São Caetano do Sul é uma cidade segura graças ao trabalho incansável desses servidores. Vamos seguir propondo medidas que fortaleçam a integração entre os órgãos de segurança e garantam a tranquilidade de todos os cidadãos”, complementou.

A concentração das equipes ocorreu na Praça Manoel dos Santos, localizada no Bairro São José, na esquina da Rua Humberto de Campos com a Avenida Guido Aliberti. Após as orientações iniciais, os agentes das forças de segurança iniciaram um intenso patrulhamento, saturando o bairro com viaturas e realizando abordagens em pontos estratégicos da cidade.