Olimpíada de Matemática: 1.033 estudantes do ABC farão provas da terceira etapa

Nesta quarta-feira (7), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) realiza a terceira etapa da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp). Nesta fase, 16,5 mil alunos medalhistas de ouro da Omasp participam de uma prova classificatória. O objetivo é chegar a 225 estudantes que representarão a rede estadual na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e contarão com aulas exclusivas para preparação para a disputa nacional. No ABC, 1.033 estudantes foram medalhistas de ouro na Omasp.

A avaliação dessa terceira fase da Omasp será aplicada durante o horário de aulas. Os alunos também serão premiados de acordo com suas colocações. Além de 225 medalhas de ouro para os estudantes com melhor desempenho, a Educação premiará outros 1.710 alunos com medalhas de prata e bronze nesta etapa.

Com base nesse resultado, os medalhistas de ouro serão beneficiados com aulas online, ministradas por especialistas em OBM, conforme explica o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos: “Agora teremos nossos premiados do Estado. Diferente da segunda fase, que eram classificações por municípios ou regiões menores. Serão 1.935 alunos entre ouro, prata e bronze, divididos nos níveis 1, dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, nível 2, dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e nível 3, do Ensino Médio. Dos 1.935 alunos premiados, 225 serão medalhistas de ouro, que receberão o convite para fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. Sendo que, entre agosto e outubro, será oferecido um treinamento para essa mesma OBM. As aulas da plataforma acontecerão no contraturno”.

De acordo com Campos, os estudantes premiados com prata e bronze também terão acesso à plataforma para acesso aos exercícios. A ideia, segundo ele, é que eles tenham mais uma ferramenta de aprendizado da disciplina e se aproximem de chances futuras para conquista do ouro.

No total, estudantes de 3.401 escolas estaduais foram medalhistas de ouro na segunda fase da Omasp.

A ferramenta de preparação para a OBM, a Starboard Science, será disponibilizada aos estudantes por meio de parceria sem custos à Educação do Estado, às escolas, ou aos selecionados. A preparação para a OBM, no formato online, acontecerá no contraturno das aulas de cada estudante, e poderá ser acessada de qualquer lugar com acesso à internet, inclusive das escolas estaduais.