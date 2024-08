Olimpíada de Educação Financeira é tema do “Me Conta, Brasil”

Uma Olimpíada para ensinar e premiar estudantes a gastarem dinheiro com sabedoria e responsabilidade, incentivando a prática de poupar e realizar investimentos. Esse é o tema do 23º episódio do videocast “Me Conta, Brasil”, já disponível nas redes sociais e no canal da Secom no YouTube.

Os convidados foram Viviane Varga, secretária-adjunta do Tesouro Nacional; e Alexsandro Santos, diretor de Políticas da Educação Integral Básica do Ministério da Educação (MEC). Juntos, os agentes públicos detalharam como vai funcionar a primeira Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), destinada a crianças e jovens do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. As provas acontecem de 17 a 21 de setembro. A OLITEF é uma parceria do Tesouro Nacional, MEC e a bolsa de valores, B3.

“O tema da educação financeira é prioritário em um país como o nosso, em que as desigualdades são tão grandes. A gente precisa ajudar a nossa população a se organizar melhor com o dinheiro, com a vida financeira. Uma estratégia de educação financeira é importante. Isso está previsto na nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que diz o que toda criança tem que aprender na escola”, assinalou Alexsandro Santos, que complementou que o intuito é que todas as escolas participem.

Mais de duas mil instituições já se inscreveram e receberam o material didático para os estudantes se prepararem. “Estamos recebendo inscrições e agora já temos 2.223 escolas inscritas, são mais de 20 mil alunos. É a maior Olimpíada do Brasil com alcance nacional relacionado à educação financeira”, resumiu Viviane Varga.

Alexsandro orienta que estudantes com interesse em participar devem procurar seus professores e coordenadores. “Às vezes, na correria do dia a dia, o professor, o coordenador, o diretor, não está atento. Se você é um aluno e está a fim, procure um professor e diga que a inscrição está aberta até dia 9”, reforça. As escolas interessadas em inscrever seus estudantes devem se informar no site https://olitef.com.br/

Já Viviane explica os conceitos do material didático entregue aos alunos. “Vai desde como ganhar dinheiro, como investir, como poupar e como gastar, porque, quando você ganha, tem de saber listar prioridades, colocar o dinheiro ali e aprender que às vezes é melhor guardar para comprar alguma coisa lá na frente, porque você faz que aquele dinheiro renda juros e trabalhe para você”, apontou.

PREMIAÇÕES — Os 10% dos alunos que tiverem melhor desempenho na prova, em cada estado, vão receber um certificado de premiação e uma medalha. Há uma segunda camada de premiação, que é a da escola. “Queremos sortear duas escolas em cada estado para receber uma premiação de R$ 100 mil, que vai ser feita na forma de bens e equipamentos. A escola pode escolher se quer receber um laboratório de informática, um laboratório de ciência, materiais de construção para reforma ou uma biblioteca com livros. É escolha da escola”, explica Santos.

OPORTUNIDADE – Diretores de escolas públicas também podem ser sorteados para receber títulos do Tesouro Direto, no valor de R$ 8.000, que serão depositados na conta bancária da B3. “É o Pé-de-Meia do professor e do diretor”, exemplifica Santos. “É uma oportunidade para o professor conhecer a ferramenta do Tesouro Direto, ver como funciona. Então é um estímulo para professores e diretores aderirem às Olimpíadas e terem essa oportunidade, de uma maneira lúdica e interessante, trazer educação financeira para dentro das escolas”, destacou a Viviane Varga, secretária-adjunta do Tesouro Nacional.

TESOURO DIRETO — Criado em 2002, tem como objetivo fazer com que o Tesouro Nacional proporcione oportunidades para os cidadãos brasileiros aplicarem seus recursos e poupança com as mesmas condições financeiras, rentabilidade e segurança de qualquer tesouraria de banco, só que permitindo aplicação de valores baixos. “Desde cedo teve essa função de buscar levar educação financeira para o brasileiro”, pontua Varga.

PÉ-DE-MEIA — É um programa de incentivo financeiro-educacional do Governo Federal voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de promover a inclusão educacional e estimular a mobilidade social. Considerando todas as parcelas de incentivo, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.

O QUE É – O “Me Conta, Brasil” é um videocast para dialogar com a população e divulgar informações sobre os programas do Executivo que fazem a diferença na vida das pessoas. A ideia é que o videocast seja um espaço de bate-papo para explicar como as pessoas podem garantir os seus direitos e se beneficiar de ações federais. A cada apresentação, dois ou mais porta-vozes participam do diálogo.