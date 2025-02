Oficinas gratuitas da Florestam Fernandes seguem com inscrições abertas

Deseja adquirir novas habilidades ou aprimorar seus conhecimentos e, assim, ampliar as oportunidades profissionais? A Fundação Florestan Fernandes, uma autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, está com inscrições abertas, até 26 de fevereiro, para cerca de 300 vagas em oficinas profissionalizantes gratuitas. Além do certificado de conclusão do curso, outra vantagem é que as formações são ofertadas em diversas regiões da cidade por meio de sete polos educacionais.

Cada unidade descentralizada oferece determinadas capacitações. Os endereços dos polos e quais cursos cada um ministra seguem abaixo. A lista de opções é ampla: Portaria e Recepção, Tranças, Corte e Costura, Inclusão Digital, Preparação para o 1º Emprego e Escola Digital da Melhor Idade. As aulas vão acontecer em diversos dias da semana e horários.

As inscrições podem ser feitas online, a partir de link disponibilizado no site da autarquia, https://florestan.org.br/. Caso não tenha acesso a computador ou celular, é possível realizar a inscrição presencialmente, comparecendo a um dos polos em horário comercial.

Após a inscrição, que não garante a vaga, os candidatos deverão comparecer no dia 27 de fevereiro no polo escolhido para efetivar a matrícula. Os documentos exigidos são original e cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade e um comprovante de ser morador de Diadema. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Depois da aula inaugural, dia 6 de março, as formações têm início em 10 de março. O curso terá 15 semanas de duração, com três horas a cada aula.

A Fundação Florestan disponibiliza dois canais para quem deseja mais informações sobre os cursos ou como se matricular: o telefone/WhatsApp (11) 4053-2600 e o e-mail [email protected].

Confira os cursos oferecidos em cada polo educacional:

Polo Educacional 18 de Agosto

Rua Platina, 230 – Taboão

Portaria e Recepção (terças à noite)

Polo Educacional ACER Brasil

Rua João Antonio de Araújo, 427 – Eldorado

Tranças (quintas à tarde)

Corte e Costura (segundas à tarde)

Polo Educacional Associação Vila Alice

Rua Altino Arantes, 210 – Vila Alice

Tranças (sextas pela manhã)

Polo Educacional Associação Arco Íris

Rua Pau do Café, 1067 – Jardim Arco Íris

Portaria e Recepção (segundas à noite)

Polo Educacional CEU das Artes

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Vila Santa Maria

Inclusão Digital (quintas pela manhã)

Portaria e Recepção (quartas pela manhã)

Polo Educacional Instituto Nany Souza

Av. Piraporinha, 1607 – Piraporinha

Preparação para o 1º Emprego (quartas à tarde)

Escola Digital da Melhor Idade (quartas à noite)

Polo Educacional Vila Nova Conquista

Unidade I: Travessa Olavo Bilac, 169 – Piraporinha

Portaria e Recepção (quintas à noite)

Unidade II: Rua Universal, 264 – Piraporinha

Unidade II: Rua Universal, 264 – Piraporinha Inclusão Digital (quartas à tarde)