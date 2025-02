Ocupação Oswald de Andrade entra em seus últimos dias e tem visita guiada de Lira Neto

O público tem até domingo, dia 23 de fevereiro, para visitar a Ocupação Oswald de Andrade, exposição que faz um mergulho na vida e obra do autor, cujo trabalho passa pela poesia, o romance, a dramaturgia, o jornalismo, a filosofia e a militância. No sábado, dia 22, às 15h, o público pode participar de uma visita guiada à mostra, conduzida pelo jornalista Lira Neto, que assina a consultoria da exposição e acaba de lançar a biografia Oswald de Andrade: Mau selvagem, pela Companhia das Letras.

Os interessados em participar da visita devem fazer sua inscrição no próprio sábado, no balcão de Atendimento, 30 minutos antes do início da programação. A atividade, assim como toda a programação do Itaú Cultural, é gratuita.

No encontro, Lira Neto percorre a exposição, falando sobre peculiaridades da obra de Oswald de Andrade (1890-1954) presentes entre os mais de 160 itens expostos – entre manuscritos, edições históricas de livros, cartas, fotografias e documentos que descrevem sua vida profissional e pessoal. Após a visita, o escritor e pesquisador faz sessão de autógrafos do livro Oswald de Andrade: Mau selvagem.

Amparado em vasto acervo documental, o escritor reconstitui na biografia os cenários e ritmos de uma São Paulo em expansão, demonstrando como a velocidade das transformações na paisagem urbana, na década de 1920, se refletiram e foram refletidas na vida — e na literatura — de Andrade. Atento às fronteiras e interseções entre realidade e encenação, fato e lenda, Lira aborda, ainda, as amizades construídas e desfeitas de forma tumultuosa e os amores turbulentos do escritor modernista.

A Ocupação Oswald de Andrade abriu em 23 de outubro de 2024, marcando os 70 anos da morte do homenageado, que deixou um vasto legado para além da Semana de Arte Moderna de 1922, da qual foi um dos nomes principais. Com curadoria da gerência de Curadorias e Programação Artística da instituição e consultoria de Lira Neto, a exposição também pode ser conhecida on-line, no site itaucultural.org.br/ocupacao, onde se encontra conteúdo inédito, entre entrevistas exclusivas, textos de referência sobre o autor e outros materiais que a complementam.

SERVIÇO

Ocupação Oswald de Andrade

Até dia 23 de fevereiro (domingo)

Sala Multiuso – 2º piso

Concepção e realização: Itaú Cultural

Curadoria: Gerência de Curadorias e Programação Artística/Itaú Cultural

Consultoria: Lira Neto

Projeto expográfico: Renato Bolelli Rebouças e Anísio Serafim (assistente de expografia)

Projeto de acessibilidade: equipe Itaú Cultural

Visita guiada à Ocupação Oswald de Andrade

Com Lira Neto

Dia 22 de fevereiro (sábado), às 15h

Capacidade: 20 vagas

Duração aproximada: 60 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada gratuita. As inscrições devem ser feitas no sábado, no balcão de Atendimento, 30 minutos antes do início da programação.