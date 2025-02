Itaú Cultural: programação especial encerra a exposição Artistas do vestir

Em fevereiro, o Itaú Cultural realiza mais atividades em sinergia com a mostra Artistas do vestir: uma costura dos afetos, que apresenta a pluralidade da moda brasileira a partir de mais de 80 obras exibidas nos três pisos expositivos da instituição. Entre os dias 11 e 23 de fevereiro, último dia da exposição, o Núcleo de Mediação Cultural e Relacionamento do IC realiza três oficinas que exploram técnicas manuais e têxteis do universo da moda e promove um bate-papo com as curadoras Hanayrá Negreiros e Carol Barreto. No ambiente on-line e com foco nos educadores tem o Encontro com professores para conhecer e debater os processos que compõem a linha curatorial. Como tudo no IC, a programação é gratuita.

No dia 11 de fevereiro (terça-feira), às 15h, o piso -2 do espaço expositivo, denominado Fazeres Contínuos nesta exposição, recebe mais uma edição do ateliê têxtil, desta vez com a oficina Criando com as mãos. Nela, o público é convidado a desenvolver um projeto autoral tendo o tecido como suporte e como material para compor, recortar, costurar ou bordar, formando uma bandeira ou quadro decorativo. A atividade estimula o fazer manual, o compartilhamento de saberes e a criatividade.

Os últimos quatro dias da mostra terão mais duas oficinas. Uma é a Oficina de produção de chuspita, a ser realizada nos dias 20 (quinta-feira) e 21 (sexta-feira), sempre às 15h. A atividade, que já passou por ali, retorna ao piso -2 para ensinar os participantes a confeccionarem as bolsinhas tradicionais das culturas andinas, da América do Sul. Utilizadas em rituais de cura e de agradecimento à Pachamama (Mãe terra), as chuspitas são feitas de aguayo, tecido confeccionado com lã natural que geralmente possui cores vivas e estampas típicas, com símbolos que representam a vida cotidiana desses locais. A atividade é conduzida pelo Flor de Kantura, coletivo que gera trabalho e renda para mulheres imigrantes latino-americanas por meio da costura e do artesanato.

Para o encerramento da exposição, no sábado, dia 22, e no domingo, dia 23, às 11h em ambos os dias, é realizada a Oficina de estamparia em tecido – Carimbos blockprinting. Ali, os visitantes aprendem técnicas para criar estampas com carimbos, prática presente em culturas ancestrais diversas. Essa atividade acontece no piso 9, conduzida por professores e estudantes do curso de Moda da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em uma parceria entre o Itaú Cultural e a universidade.

Podem participar pessoas a partir de oito anos de idade, com exceção da Oficina de produção de chuspita, cuja classificação é 12 anos. As inscrições devem ser feitas 30 minutos antes do início de cada uma, no balcão de informações do IC.

Encontros

Em 18 de fevereiro (terça-feira), às 19h, o IC promove mais uma edição do tradicional Encontro com professores. O evento, on-line, via Google Meet, convida educadores para conhecerem a fundo a linha curatorial de Artistas do vestir: uma costura dos afetos, em um panorama da produção de artistas e estilistas que trabalham com diversas formas de vestir no Brasil. A atividade propõe uma reflexão sobre a multiplicidade do pensar e criar na moda brasileira. Para participar do encontro, que tem 200 vagas, é necessário se inscrever por este formulário, também disponibilizado no site do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br).

Dois dias depois, em 20 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, acontece um bate-papo com as curadoras da exposição Hanayrá Negreiros e Carol Barreto, na Sala Vermelha – piso 3 do Itaú Cultural –, aberto ao público geral.

A conversa girará em torno do ponto de vista das curadoras para a construção da linha curatorial da mostra: “uma costura dos afetos como uma maneira de compartilhar a multiplicidade de modos de vida potentes e possíveis, mesmo que ainda pouco presentes na moda brasileira”, segundo elas. “Escolhemos, também, pensar a moda e a aparência atreladas não somente ao vestuário, mas a todos os objetos vestíveis, como veículos para se estar no mundo e, consequentemente, como modos de construção do bem viver.” Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo site do IC a partir do dia 18.

SERVIÇO:

Ateliê têxtil – Criando com as mãos

11 de fevereiro (terça-feira), das 15h às 16h30

Local: piso -2, Fazeres Contínuos

Classificação indicativa: a partir de 8 anos

Duração: aprox. 90 minutos

Vagas: 20

Grátis

Inscrições meia hora antes no balcão de informações

Ateliê têxtil – Oficina de produção de chuspita

20 e 21 de fevereiro (quinta e sexta), das 15h às 18h

Local: piso -2, Fazeres Contínuos

Classificação indicativa: a partir de 12 anos

Duração: aprox. 120 minutos

Vagas: 20

Grátis

Inscrições meia hora antes no balcão de informações

Oficina de estamparia em tecido – Carimbos blockprinting

22 e 23 de fevereiro (sábado e domingo), das 11h às 13h

Local: piso 9

Classificação indicativa: a partir de 8 anos

Duração: aprox. 120 minutos

Vagas: 20

Grátis

Inscrições meia hora antes no balcão de informações

Encontro com professores – Artistas do vestir: uma costura dos afetos

18 de fevereiro (terça-feira), das 19h às 20h

Programação on-line, via Google Meet

Classificação indicativa: livre

Duração: aprox. 60 minutos

Grátis

Inscrições via formulário no site do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br)

Conversa com as curadoras – Artistas do vestir: uma costura dos afetos

20 de fevereiro (quinta-feira), às 19h

Local: Sala Vermelha, piso 3

Capacidade: 70 lugares

Classificação indicativa: livre

Duração: aprox. 90 minutos

Grátis

Ingressos reservados pelo site do Itaú Cultural a partir do dia 18 de fevereiro (www.itaucultural.org.br)

Exposição Artistas do vestir: uma costura dos afetos

Até 23 de fevereiro de 2025

Terça-feira a sábado, das 11h às 20h

Domingos e feriados das 11h às 19h

Pisos 1, -1 e -2

Grátis

