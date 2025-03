Grandes empresas abrem inscrições para Programas de Estágio em 2025

Com 145 vagas abertas para estudantes de ensino superior e técnico, OceanPact, AkzoNobel, Grupo Dürr, Shopee e Sanofi estão com inscrições abertas para seus programas de estágio. As oportunidades estão distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, abrangendo os seguintes municípios: Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Niterói (RJ), Recife (PE), São Paulo (SP), Santo André (SP), Campinas (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Mauá (SP).

Os programas oferecem benefícios atrativos e, no caso da Sanofi, um processo seletivo afirmativo para estudantes pretos e pardos, que teve o prazo das inscrições prorrogado para o dia 30 de março.

Os processos seletivos são conduzidos e/ou divulgados pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira abaixo os requisitos para conquistar uma dessas vagas e impulsionar sua carreira profissional este ano.

Confira os detalhes e saiba como se inscrever.

OCEANPACT

A OceanPact é referência em conhecimento e serviços do mar. A companhia oferece serviços para o estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável dos ecossistemas marinhos, contando com embarcações modernas e equipadas. A empresa está com as inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio OceanPact 2025, que oferece 39 vagas de estágio para candidatos cursando ensino superior ou técnico. As oportunidades são para Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ) e Niterói (RJ).

Cursos elegíveis para candidatos cursando ensino superior: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biologia, Contabilidade, Economia, Engenharias, Estatística, Geologia, Logística, Oceanografia e correlatos. A previsão para formatura deve variar entre junho de 2027 e dezembro de 2028. Essas vagas são para o Rio de Janeiro (RJ), Macaé(RJ) e Niterói (RJ).

Cursos elegíveis para candidatos cursando ensino técnico: Construção Naval, Manutenção de Máquinas Navais, Elétrica e Mecânica, com previsão para término do curso em dezembro de 2026. As vagas são para Niterói (RJ).

Domínio do inglês, Excel e Power BI são um diferencial a depender da vaga.

Os benefícios oferecidos incluem: Vale-transporte, Vale-refeição, Seguro de vida, Convênio médico e odontológico, TotalPass e Wellhub e acesso à Trilha de Desenvolvimento.

Bolsa-auxílio:

Superior: R$ 1.600,00

Técnico: R$ 1.250,00

Prazo de inscrição: 21/04

Link para inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/oceanpact

AKZONOBEL

A AkzoNobel, multinacional holandesa de tintas e revestimentos, conhecida por marcas como Coral, Sparlack, Wanda, Sikkens e International, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2025 a partir do dia 24 de março. Com cerca de 60 vagas, as oportunidades estão distribuídas entre a capital paulista (sede administrativa), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), Mauá (SP) e Recife (PE). Com mais de 230 anos de história, a empresa busca talentos que desejam desenvolver suas carreiras em um ambiente dinâmico, inovador e sustentável. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de maio de 2025.

Diferencial do programa

O Programa de Estágio AkzoNobel tem duração de dois anos e busca atrair e desenvolver jovens talentos, proporcionando experiências práticas e capacitação contínua. Além disso, os participantes terão a oportunidade de interagir com equipes globais. Durante o período do estágio, os selecionados terão acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, além da oportunidade de atuar em projetos estratégicos dentro da organização. Um dos principais diferenciais do programa é a criação de um projeto para a área de atuação e/ou para a AkzoNobel como um todo. Esse projeto será apresentado ao final do contrato para os diretores e permitirá à pessoa estagiária desenvolver competências-chave, como capacidade analítica, habilidades de resolução de problemas, gestão de projetos, pensamento estratégico e comunicação eficaz.

Diversidade e inclusão

A companhia conta com grupos de afinidade que reúnem pessoas que pertencem à grupos sub-representados e aliados. Juntos, trabalham para destacar aspectos que exigem melhorias e, com o apoio da liderança, implementam mudanças positivas. São eles: Afritude (pessoas negras), TrueColors (LGBTQIAPN+), WIN (mulheres) e Equidade e Acessibilidade (PcD). O Programa de Estágio 2025 tem justamente entre suas metas ampliar contratações destes grupos ainda sub-representados.

Os cursos elegíveis para participar do processo seletivo são: Administração, Marketing (incluindo Publicidade e Propaganda), Economia, Contabilidade, Finanças, Engenharias (Produção e Química) e Química, com previsão de formatura entre agosto de 2027 e dezembro de 2027. Inglês e espanhol são desejáveis, mas não eliminatórios. A empresa também valoriza candidatos com perfil comunicativo, analítico, com vontade de aprender e se desenvolver, interesse em criar projetos e adaptabilidade.

Os estagiários selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui: Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Vale-refeição (R$ 47,00 por dia trabalhado – exclusivo para colaboradores da sede administrativa). Alimentação no local para as fábricas; Cartão Mobilidade (R$ 500,00 mensais – exclusivo para colaboradores da sede administrativa), Fretado e vale-transporte para colaboradores das fábricas; Bolsa de estudos para curso de inglês (GoFluent); Wellhub (benefício de academias); Vale-alimentação de Natal; Desconto em Produtos e Massagem (unidades São Paulo e Mauá).

Bolsa-auxílio: R$1.940,00

Prazo de inscrição: 11/05

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/akzonobel

GRUPO DÜRR

O Grupo Dürr é uma companhia alemã que detém empresas que são referências em suas áreas. Entre as empresas pertencentes ao grupo estão a Dürr, especializada em sistemas de pintura, montagem final e robôs para a indústria automotiva, a Schenck, que se destaca globalmente em tecnologia de balanceamento, diagnóstico, automação e digitalização, e a HOMAG, considerada a principal fabricante de máquinas, linhas de produção e sistemas para a indústria moveleira.

O grupo está com as inscrições abertas para seu programa de estágios, o Programa de Estágio Grupo Dürr 2025, que oferece 33 vagas de estágio em São Paulo/SP.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar no ensino superior, e ter previsão de formação entre junho e dezembro de 2027. As áreas elegíveis são: Administração, Ciência Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Engenharia de Automação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Instrumentação Robótica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia em Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Robótica, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Tecnólogo em Logística e Tecnólogo em Mecatrônica.

Também há oportunidades para candidatos do ensino técnico, com previsão de formação em dezembro de 2026. As áreas elegíveis para o processo seletivo são: Automação Industrial, Desenho, Elétrica, Eletricista, Eletromecânica, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia e Segurança do Trabalho.

Também são requisitos para as vagas o conhecimento do Pacote Office e, a depender da posição, conhecimento de inglês e/ou espanhol.

Os benefícios oferecidos são: Curso de idioma (inglês ou alemão), Plano de saúde e odontológico, Vale-alimentação e vale-refeição, Wellhub, Vale-presente de aniversário, Auxílio transporte, Estacionamento gratuito, Programa de parcerias: serviços e educação, Modelo híbrido de trabalho (com exceção de algumas áreas), Seguro de vida, Horário flexível, Programa de Reconhecimento – #Valeu!, Programa de Bem-estar e Qualidade de Vida – Equilíbrio e Plataforma de aprendizagem: LinkedIn Learning e Dürr Academy.

Bolsa-auxílio: R$2.100,00

Prazo de inscrição: 06/04

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/grupodurr/

SHOPEE

A Shopee, um marketplace fundado em 2015 em Singapura pela Sea Group, está com as inscrições abertas para o seu programa de estágios, o Estagee da Shopee 2025, que está oferecendo dezenas de vagas na cidade de São Paulo/SP. O estágio é em regime híbrido.

São elegíveis candidatos que estejam realizando cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em qualquer área, com previsão de conclusão entre julho de 2026 e julho de 2027. Para algumas posições, é necessário ter inglês avançado.

Os benefícios oferecidos são: VR/VA no Swile, Mobilidade no Swile ou VT, Flex no Swile, Plataforma Conexa, Plano médico e odontológico, Wellhub ou Totalpass.

As áreas da empresa que os futuros estagiários irão atuar são Data & Analytics, Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Logística, Operações, Produtos e Pessoas.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado.

Prazo de inscrição: 02/04

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/shopee/

SANOFI

A Sanofi, empresa global de saúde, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Afirmativo 2025, que oferece vagas exclusivas para estudantes pretos e pardos nos municípios de Campinas e São Paulo. Os candidatos devem se inscrever pelo site: http://ciadeestagios.com.br/vagas/sanofi até o dia 30/03 de março. A bolsa-auxílio é no valor de R$ 2.200, para carga horária de 6h, e R$ 2.938, para a jornada de 8h.

Os candidatos elegíveis devem estar regularmente matriculados em cursos de graduação ou tecnólogo, em diversas áreas, com previsão de formação a partir de dezembro de 2026. Conhecimento do Pacote Office e de inglês são considerados diferenciais.

O programa oferece benefícios como: Auxílio transporte, Vale-refeição, Plano de saúde, Seguro de vida, Plano odontológico, Wellhub (Gympass) e desconto em medicamentos. Os candidatos aprovados terão contrato de trabalho assinado por 2 anos, período no qual os estagiários terão acesso a treinamentos exclusivos e oportunidade de rotacionar por diferentes áreas da empresa.

Bolsa-auxílio: R$ 2.200 para carga horária de 6h; R$ 2.938 para carga horária de 8h.

Prazo de inscrição: prazo prorrogado para 30/03

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/sanofi/