Fapesp abre nova chamada para estágio em universidades italianas

A Fapesp lançou uma chamada de propostas que permite a beneficiários de bolsas de Pós-Doutorado, Doutorado, Doutorado Direto ou Mestrado realizar estágios de curta e média duração em universidades italianas, em qualquer área do conhecimento. O prazo final para a submissão de propostas é 25 de abril.

O estágio de pesquisa na Itália deverá necessariamente fazer parte do projeto de pesquisa que fundamenta a concessão da bolsa vigente. Como determinam as normas do Programa Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (Bepe), as bolsas não podem ser solicitadas de forma independente.

O bolsista pode conferir, por meio do site do programa Mobility Confap Italy, as oportunidades de pesquisa oferecidas pelas instituições italianas, divididas por áreas de conhecimento. Também é possível contatar as instituições diretamente para ter acesso a outras oportunidades.

As propostas devem ser enviadas à Fapesp, por meio do Sistema de Apoio à Gestão (Sage), e ao Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), por meio da plataforma sistema.confap.org.br/. Além de anexar sua proposta de projeto científico e o currículo, o bolsista deverá apresentar uma carta da instituição no exterior aceitando-o como candidato e indicando o pesquisador responsável pela supervisão. As orientações específicas aos pesquisadores do Estado de São Paulo estão na página: fapesp.br/17406.