Obras no Terminal avançam e exigem atenção de passageiros em São Caetano

As obras de revitalização do Terminal Nicolau Delic, no Centro de São Caetano do Sul, estão em pleno andamento, com diversas frentes de trabalho ocorrendo simultaneamente. Esse avanço exige atenção redobrada dos usuários, já que pontos de acesso ao terminal e à CPTM, além das áreas de embarque e desembarque, podem sofrer alterações temporárias.

Na semana de 27 a 31 de janeiro, algumas etapas importantes foram executadas. A cobertura do terminal está prestes a ser concluída, restando apenas a pintura e o fechamento lateral. Além disso, a construção da marquise foi iniciada, enquanto a concretagem da calçada que conecta o terminal à estação da CPTM avançou na quarta-feira (28/1).

Com o aumento do fluxo de passageiros devido ao retorno das aulas, previsto para as primeiras semanas de fevereiro, a segurança é prioridade para os trabalhadores da obra. Atividades estão sendo realizadas simultaneamente na área térrea e na cobertura, demandando a atenção dos pedestres às sinalizações, que indicam os desvios necessários para acessos seguros e rampas de acessibilidade para pessoas com dificuldade ou deficiência motora.

Outro destaque é o avanço na construção do novo boulevard, no local onde antes funcionava a pista de skate, realocada para o Parque Linear Kennedy. A infraestrutura elétrica e de drenagem estão concluídas, assim como aproximadamente 50% de suas calçadas. As próximas fases incluem a instalação de um elevador, a demolição da estrutura atual e a finalização da iluminação e do paisagismo do espaço.

As mudanças temporárias visam garantir um ambiente mais moderno e seguro para os usuários do terminal. A população é orientada a seguir as indicações da sinalização e dos profissionais no local para evitar transtornos e garantir um deslocamento seguro.