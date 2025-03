Obras na Linha 3-Vermelha impactam circulação dos trens neste domingo (23)

Neste domingo (23), a circulação dos trens na Linha 3-Vermelha acontecerá com restrição de velocidade e maior intervalo devido à continuidade das obras de instalação das portas de plataforma na estação Marechal Deodoro.

Até às 13h, uma plataforma da estação ficará interditada para a realização dos serviços programados. Com isso, a circulação dos trens ocorrerá por via única no trecho até Palmeiras-Barra Funda.

Orientação aos passageiros durante as obras

Para auxiliar os passageiros, o Metrô emitirá mensagens sonoras nos trens e nas estações, além de divulgar previamente as mudanças programadas em suas redes sociais oficiais. No domingo, funcionários operacionais estarão nas estações para prestar orientações sobre embarque e desembarque.

As portas de plataforma são equipamentos que aumentam a segurança dos passageiros e reduzem interferências na via, evitando impactos na circulação dos trens.

Para mais informações sobre a operação da Linha 3-Vermelha, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Informações do Metrô, que atende diariamente das 5h à 0h pelo telefone 0800-770-7722.