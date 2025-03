Bilheterias de estações da Linha 3-Vermelha terão novo horário de funcionamento

A partir do dia 26 de março, dez estações da Linha 3-Vermelha do Metrô terão o horário de funcionamento de suas bilheterias alterado, passando a atender das 6h às 22h.

A mudança de horário das bilheterias vai acontecer nas seguintes estações: República, Anhangabaú, Sé, Bresser-Mooca, Tatuapé, Carrão-Assaí, Penha-Lojas Besni, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança e Patriarca-Vila Ré. Continuam operando no horário habitual, das 4h40 à meia-noite, as bilheterias das estações Palmeiras-Barra Funda, Corinthians-Itaquera e Artur Alvim.

Além dessas, as estações Marechal Deodoro, Santa Cecília, Pedro II e Brás já têm as bilheterias funcionando das 6h às 22h, desde o início de 2024.

A readequação do horário será feita em razão do baixo volume de vendas nestes horários de menor movimento – das 4h40 às 6h e das 22h à 0h. A iniciativa também busca estimular o uso dos meios digitais para compra de passagens, como o aplicativo TOP, máquinas de autoatendimento e a rede credenciada.

Opções de compra de bilhetes

Para garantir a praticidade aos passageiros, o Metrô reforça as opções de compra disponíveis:

Aplicativo TOP: disponível para Android e iOS.

WhatsApp: Enviar mensagem para (11) 3888-2200 (pagamento via Pix).

Máquinas de autoatendimento: Aceitam cartões de débito.

Rede Credenciada: Relação disponível no site www.boradetop.com.br.

Comunicação com os passageiros

As estações contempladas contarão com ampla divulgação sobre as mudanças, por meio de comunicação visual e sonora, antes das alterações entrarem em vigor.

Demanda

Segundo estudos do Metrô, menos de 0,4% dos passageiros pagantes utilizam os guichês de venda de passagens nos horários impactados pela mudança. O novo horário das bilheterias permitirá concentrar esforços no atendimento geral das estações e no suporte aos passageiros, seguindo o modelo já implantado com sucesso em outras linhas.

Para mais informações, acesse www.metro.sp.gov.br ou entre em contato com a Central de Atendimento do Metrô, pelo telefone 0800-770-7722, das 5h à meia-noite.