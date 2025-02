Homem é baleado na estação Vila Matilde do metrô de SP

Um incidente grave ocorreu por volta das 18h desta quinta-feira (20) na estação Vila Matilde, pertencente à linha 3-vermelha do metrô de São Paulo, onde um homem foi baleado nas proximidades da catraca de acesso.

De acordo com relatos compartilhados na plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), a situação se desenrolou quando dois indivíduos entraram em conflito dentro de um vagão do metrô. Após desembarcarem na estação Vila Matilde, a discussão evoluiu para uma briga física, durante a qual um dos envolvidos sacou uma arma e disparou duas vezes contra o outro.

O Metrô de São Paulo informou que, assim que os seguranças notaram o incidente através das câmeras de monitoramento, eles rapidamente se dirigiram ao local para prestar assistência imediata à vítima. Os profissionais de segurança também acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que transportou o homem ferido para um hospital nas proximidades. Até as 20h30, não havia informações disponíveis sobre a identidade ou o estado de saúde da vítima.

A cena do crime, com o corpo caído ao lado da catraca, gerou alarme entre os passageiros presentes na estação. Muitos usuários das redes sociais expressaram suas preocupações e confusão sobre o que havia acontecido, sem clareza sobre os eventos em curso.

Adicionalmente, a operação da linha vermelha já estava sendo afetada por uma interferência na via na estação Sé, resultando em uma redução na velocidade dos trens. Isso fez com que as composições estivessem superlotadas durante o horário de pico, quando muitos paulistanos retornam para casa.