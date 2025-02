Problemas na linha 3-vermelha do metrô de São Paulo afetam passageiros

Nesta quinta-feira, 13, a Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo enfrentou problemas significativos devido a uma falha no sistema de alinhamento de rotas no Pátio de Itaquera. Em decorrência deste incidente, os trens operaram com velocidade reduzida e intervalos maiores entre as composições.

Para mitigar o impacto da situação e evitar o acúmulo excessivo de passageiros nas plataformas, foi implementado um controle rigoroso de embarque nas estações que vão de Corinthians-Itaquera até a Sé. Essa medida visou garantir a segurança e o conforto dos usuários durante o período de instabilidade.

A normalização do serviço ocorreu por volta das 6h20, após a conclusão dos trabalhos realizados pela equipe de manutenção. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou que a restrição ao fluxo nos pontos mencionados foi posteriormente levantada.

A companhia também expressou suas sinceras desculpas aos passageiros afetados pelos transtornos ocasionados pela falha operacional. A expectativa é que situações como essa sejam minimizadas no futuro, garantindo um transporte público mais eficiente e seguro para todos os usuários.

Em meio a esses desafios, os passageiros na estação Barra Funda, localizada na Zona Oeste da cidade, continuaram aguardando o metrô, que serve como um importante entroncamento entre a CPTM e o Metrô.