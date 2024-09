Obras gerenciadas pela EMTU geram mais de 1.300 empregos

Linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU transportam diariamente cerca de 1,8 milhão de passageiros em cinco regiões metropolitanas do estado. Além de ajudar a melhorar a mobilidade nas conexões entre os municípios, a EMTU exerce importante papel na geração de empregos em grandes centros urbanos.

Dois empreendimentos na Grande São Paulo e um na Baixada Santista são exemplos disso, gerando atualmente 1.351 postos de trabalho.

Na Baixada Santista, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) criou 1.109 empregos em duas frentes. A primeira frente se refere a linha 2, em fase de conclusão, que remodelou e modernizou o centro de Santos com obras civis de infraestrutura que permitirão a circulação do novo modal ao longo de 8 km de extensão. Os testes do VLT serão iniciados na segunda quinzena de setembro e a operação tem previsão de início no primeiro semestre de 2025.

A outra frente se refere a reforma e ampliação da Ponte A Tribuna que faz parte da primeira etapa da linha 3, entre Barreiros-Samaritá, com extensão de 7,5 km e que ligará a área insular à área continental de São Vicente, beneficiando cerca de 150 mil moradores da região. Os serviços de ampliação da ponte estão previstos para serem concluídos em 2026.

Na Região Metropolitana de São Paulo, são 150 postos de trabalho gerados nas obras do BRT ABC, empreendimento que ligará o centro de São Bernardo do Campo ao Terminal Sacomã, na capital, em até 40 minutos. No total, serão 17,3 km de extensão, com 16 paradas, três viadutos, quatro pontes e cinco passarelas. O prazo de conclusão é dezembro de 2025 e a operação está prevista para o início de 2026.

Na região oeste da Grande São Paulo, as obras do Viaduto Carapicuíba, que fazem parte do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo (Vila Yara), têm 92 colaboradores e seguem também fase de conclusão, com previsão de inauguração no segundo semestre de 2024. Com 2km de extensão, o elevado ligará o terminal municipal ao terminal metropolitano Luiz Bortolosso, em Osasco, no km 21, aliviando o trânsito na região central de Carapicuíba e facilitando o acesso à rodovia Castello Branco e região de Alphaville.