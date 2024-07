Obras e liberações alteram tráfego nas rodovias concedidas

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que estão sendo feitas obras de melhorias no interior paulista e na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) nas rodovias concedidas. A CCR ViaOeste vai liberar o novo acesso à pista leste – sentido Capital – da Rodovia Castello-Branco; a Rodovias do Tietê interditou acesso da SP-209, em Botucatu para a continuidade das obras que acontecem na ligação da via com a rodovia Marechal Rondon (SP-300) e a CART realiza obras de fresagem e recomposição do pavimento das estradas vicinais SPA-247 e SPA-277 da SP-225 – Rodovia João Baptista Cabral Rennó, que dão acesso às cidades de Piratininga e Paulistânia. Todos esses trabalhos irão facilitar a mobilidade urbana dessas regiões.

Rodovia Castello-Branco

A partir desta sexta-feira (12), a CCR ViaOeste irá liberar o novo acesso para a pista leste – sentido Capital da Rodovia Castello-Branco (SP-280), a partir da Avenida Anápolis na altura do km 25, na região do trevo de Barueri. Com esta alteração, os veículos provenientes da Estrada dos Romeiros e do centro de Barueri que desejam entrar na rodovia deverão contornar pela Avenida Anápolis, próximo à padaria Bethaville, para acessar a via expressa. O desvio contempla a liberação parcial do tráfego em um novo traçado definitivo da marginal leste, com 500 metros de extensão, interligando de forma provisória a via expressa.

A medida, realizada em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), é resultado do avanço das obras de implantação de novas pistas marginais na Rodovia Castello-Branco – permitirá a melhor distribuição do tráfego, contribuindo para a melhoria da fluidez no trevo de Barueri.

Rodovia Professor João Hipólito Martins e Rodovia Marechal Rondon

A Rodovias do Tietê interditou a alça que dá acesso aos motoristas que seguem pela pista sul da Rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), sentido Itatinga, e querem acessar a pista oeste da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Bauru. O motivo são as obras que acontecem no local e que entram em uma nova etapa nesta semana.

O local está devidamente sinalizado para alertar aos usuários da via sobre os desvios. Toda movimentação segue com acompanhamento das câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rodovias do Tietê.

Rodovia João Baptista Cabral Rennó

A CART Concessionária de Rodovias realiza nesta quinta-feira (11) obras de fresagem e recomposição do pavimento das estradas vicinais SPA-247 e SPA-277 da SP-225 – Rodovia João Baptista Cabral Rennó, que dão acesso às cidades de Piratininga e Paulistânia, respectivamente.

As intervenções ocorrerão em horários diferentes para dar maior fluidez ao tráfego. A interdição parcial do tráfego na SPA-247 ocorrerá no período da manhã, enquanto a interdição parcial do tráfego na SPA-277 está programada para a tarde. Em caso de chuva, as intervenções poderão ser alteradas.

Durante as obras, os usuários precisarão de atenção redobrada para a mobilização de Pare e Siga. O local está sinalizado com reforço de placas de advertência, dispositivos de sinalização, homens-bandeiras e equipes treinadas para a execução e orientação do motorista.