Obras do ReFundação de São Caetano na Av. Fernando Simonsen mudam parcialmente o tráfego local

As obras de combate às enchentes do ReFundação na Avenida Fernando Simonsen, no Bairro Cerâmica, a partir de segunda-feira, alterando parcialmente o tráfego no local. Os trabalhos serão divididos em três fases para minimizar o impacto viário das intervenções e garantir o acesso ao Espaço Verde Chico Mendes.

Toda a obra será de drenagem e vai da Rua Amazonas à Rua Antonio de Andrade, porém, a execução será feita em etapas. O primeiro trecho terá início da Rua Antonio de Andrade e vai até a Rua das Mangueiras. A previsão é concluir essa fase em abril.

Equipes do Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul), responsável pela obra, vão fazer a sinalização de rotas alternativas. O impacto inicial será de quem vem da Rua Amazonas rumo à Rua Fernando Simonsen. Para acessar o Parque Chico Mendes ou seguir sentido Avenida Nelson Braido, o motorista precisará fazer o desvio subindo a Rua das Mangueiras, acessar à esquerda na Rua Nestor Moreira até cair na Rua Espírito Santo para descer e chegar à rotatória.

O ReFundação é o maior pacote de obras contra enchentes da história de São Caetano, é gerida pelo Prodesa e com recursos da CAF, o Banco de Fomento da América Latina. O investimento total é de R$ 173,4 milhões.

O programa contempla ainda a construção de um piscinão entre a Avenida do Estado, a Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água, ampliação das galerias pluviais em 8 quilômetros de vias, o alteamento do muro ao longo de 4 quilômetros na extensão de São Caetano, na Avenida dos Estados, além da requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e de toda a sua área.