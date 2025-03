Avanços na construção do piscinão do bairro Fundação em São Caetano

A construção do piscinão do Bairro Fundação por parte da Prefeitura de São Caetano do Sul avança conforme o cronograma estabelecido, dando continuidade à fase de escavação e construção de vigas de coroamento, que têm papel fundamental na estabilidade e durabilidade do projeto.

Com capacidade para armazenar 18.430 metros cúbicos de água em uma área de 3.765,36 metros quadrados, o reservatório funcionará como uma estação elevatória de águas pluviais, armazenando o volume excedente durante períodos de chuva intensa e escoando-o posteriormente de forma controlada. Localizado na Rua Ceará, tem como objetivo principal mitigar os problemas de enchentes no bairro e proporcionar melhorias para a comunidade local.

Atualmente, as equipes estão realizando o arrasamento da porção superior das lamelas, que é o processo de nivelamento e remoção do excesso de concreto das lamelas (estruturas verticais usadas para contenção do solo em escavações profundas), além da armação, a forma da viga de coroamento e escavação do local. Essas atividades correspondem às etapas iniciais do projeto, que consiste na construção das paredes diafragma e sua estabilização.

O projeto prevê, em suas fases subsequentes, a instalação de tirantes para garantir a estabilidade das paredes do reservatório, execução dos blocos de fundação, construção da laje de fundo com sistemas de drenagem, instalação de pilares e dispositivos para entrada e saída de água, colocação de vigas de apoio e preparação para o recebimento das lajes superiores. As etapas finais contemplam o fechamento superior do reservatório e a reconstrução do campo de futebol.

A entrega do piscinão está prevista para 2026, quando o campo de futebol será totalmente reconstruído e reintegrado ao espaço comunitário, proporcionando uma área revitalizada para práticas esportivas e convivência social.

O ReFundação é o maior pacote de obras contra enchentes da história de São Caetano, é gerido pelo Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul) e com recursos da CAF, o Banco de Fomento da América Latina. O investimento total é de R$ 173,4 milhões.

O programa contempla ainda a ampliação das galerias pluviais em aproximadamente 13 quilômetros de vias, mais 8 quilômetros entre substituição e implantação de esgoto, o alteamento do muro ao longo de 4,8 quilômetros na extensão de São Caetano, para nivelamento com o muro da capital paulista, na Avenida dos Estados. Além da requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e de toda a sua área.