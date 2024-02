Obras do Complexo Viário Santa Teresinha avançam e prefeito vistoria local

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, visitou na manhã desta quinta-feira (29) o canteiro de obras do Complexo Viário Santa Teresinha, na Avenida dos Estados. A vistoria ocorreu no momento em que 50% das fundações da obra já estão prontas.

Alças do Viaduto Castelo Branco sentido Centro serão liberadas na próxima segunda-feira (04) (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

No local, Paulo Serra anunciou que as alças do Viaduto Castelo Branco, sentido Centro, serão abertas na próxima segunda-feira (04). Um importante eixo de conexão para o trânsito regional, a equipe de obras trabalhou, ao longo dos últimos meses, para que pelo menos parte dele estivesse liberada para atender a população. Agora, o viaduto requalificado deve ser entregue, de maneira definitiva, no dia 30 de abril.

É natural, neste momento da obra, que a Avenida dos Estados passe por interdições com a subida dos novos pilares — que chegam a até 30 metros de profundidade e 1,5 de espessura. Dessa forma, o prefeito afirma que o ideal para a população é buscar rotas alternativas para seus destinos: o município possui uma parceria com o aplicativo Waze para facilitar este processo.

Prefeito Paulo Serra durante vistoria às obras do Complexo Viário Santa Teresinha na manhã desta quinta-feira (29) (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Serra afirma que a prefeitura e a Secretaria de Mobilidade Urbana estão cientes de que o tempos de deslocamento pelo município será afetado, mas que contam com a compreensão da população pela importância da obra. “É para resolver definitivamente um problema crônico,” declara o prefeito. “E com um investimento que é o maior da história da cidade.”

O conceito do Complexo Viário Santa Teresinha

O conjunto de intervenções inclui uma ponte já entregue, duas novas ainda a serem feitas e a recuperação do Viaduto Castelo Branco, além de uma passarela em nível para pedestres. A construção das novas alças elevadas permitirá uma maior fluidez do tráfego na região, já que facilitarão a travessia do rio.

Canteiro de obras do Complexo Viário Santa Teresinha (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A passagem para ciclistas e pedestres, além de se tornar mais segura, fará parte de um parque linear na área que é ocupada hoje pela Praça Samuel de Castro Neves. Com plantio de novas árvores e áreas de esporte e lazer, o projeto urbanístico visa garantir a sustentabilidade da obra e uma melhora na qualidade de vida da população do entorno, para além do trânsito.