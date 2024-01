Obras de construção da creche Guarani avançam em Santo André

Depois de inaugurar dez creches e zerar a fila das crianças à procura de vagas para ingresso na rede municipal de ensino infantil (0 a 3 anos), a Prefeitura de Santo André tem como objetivo aproximar os alunos para cada vez mais perto dos equipamentos de educação.

Como parte dessa estratégia, a cidade deu início a uma neva leva de investimentos na construção de unidades, visando reduzir o tempo de deslocamento dos alunos. Vistoriada pelo prefeito Paulo Serra nesta quinta-feira (11), a creche Guarani é um dos equipamentos que fazem parte desse novo pacote de obras.

“Quando chegamos em 2017, eram 5 mil crianças fora das creches. Agora esta será a nossa 11ª creche, com o padrão de qualidade que vocês conhecem e que não deve nada à rede particular. Com as outras dez unidades entregues, já zeramos o déficit de vagas na rede de educação – foram criadas de 3,5 mil vagas, além de outras 1,5 mil que criamos na reestruturação da própria rede. Então temos vagas para todas as crianças”, salientou o prefeito Paulo Serra.

“Depois de zerar e déficit de vagas, o grande ponto agora é entrar em questão específica: ter creches cada vez mais perto das residências. Em algumas regiões, como é o caso daqui, há crianças que têm que estudar mais longe do que deveriam. Então teremos mais vagas do que crianças e também vagas próximas às residências”, propôs o chefe do Paço andreense.

A creche Guarani está sendo construída em local onde antes havia um campo de futebol – que também servia como passagem de moradores e veículos, e até estacionamento.

A unidade terá 350 vagas para as crianças, que poderão desfrutar de um espaço com dois pavimentos, os quais estarão equipados berçários, sala de atividade, sala de descanso, fraldário, sala de alimentação, lactário, salas de aula, sala multiuso, playground, sanitários, solários, setor administrativo, recepção, pátio, cozinha, despensa, refeitórios, lavanderia, área de serviço, vestiário e estacionamento.

“Essa região, que já recebeu muitas melhorias como o Complexo Viário Cassaquera, Parque do Guaraciaba, regularização fundiária, a policlínica Humaitá, duas creches no Jardim Mirante, iluminação de LED, toda infraestrutura e transformação aqui no Centreville, Humaitá, Guaraciaba, agora tem mais uma obra saindo do papel. Esta é uma área muito adensada e tinha essa demanda de creche”, afirmou Paulo Serra.

“A obra continua no prazo: para o início do ano que vem, com o padrão de qualidade das outras dez creches que a gente entregou. Os mesmos materiais de acabamento e a mesma lógica do projeto. Serão iguais, não fazemos diferença delas, independentemente do local, do bairro, da região”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho.

Desde 2019 já foram inauguradas as creches Cata Preta, no bairro Cata Preta; creche Padre José Mahon – Mirante II, e Padre Alfredinho – Mirante I, ambas no Jardim do Mirante; creches Guaratinguetá I e Larah Santos Campos – Guaratinguetá II, no Jardim Alzira Franco; creches Eloá Cristina Pimentel da Silva e Padre Attilio Taricco, no Jardim Santo André; creche Jardim Rina; creche Edson Felix dos Santos Bigodinho – Jorge Beretta, no Parque Erasmo Assunção, e creche Profª Iara Balieiro Lima, no Tamarutaca.

Segundo o prefeito Paulo Serra, estudos apontam a necessidade de construir mais duas unidades no segundo subdistrito (uma delas na região de Utinga). O intuito, que outrora foi zerar a fila de crianças aguardando vagas, agora é fazer com que elas possam frequentar equipamentos mais próximos de suas casas.