Obras da Nova Estação em Mauá bloquearão uma faixa do viaduto Papa João Paulo II

A Prefeitura de Mauá informa que uma faixa no sentido Centro/Capitão João do Viaduto Papa João Paulo II será interditada neste final de semana. O bloqueio ocorrerá no sábado (14/09) e domingo (15/09), das 8h às 18h, para a realização de obras da Nova Estação.

A interdição temporária é necessária para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores no local, e é recomendado que a atenção dos condutores que utilizam a via seja redobrada, assim como a paciência. Alternativas de rotas estão sendo sugeridas para minimizar o impacto no tráfego durante os dias de obras.

A Prefeitura também reforça que, desde o último dia 05 de setembro, os pedestres não devem mais usar a calçada do Viaduto Papa João Paulo II. A medida visa garantir a segurança de todos e também liberar parte da área para que a construção do centro comercial, anexo ao novo terminal, siga sua nova etapa. Por esse motivo, Prefeitura orienta que os transeuntes realizem a travessia pela Passarela Central, que foi recentemente reformada e oferece uma alternativa segura para os deslocamentos na região.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão no local para reforçar as orientações. A Prefeitura destaca que as mudanças são temporárias e que a obra tem como objetivo melhorar a infraestrutura de transporte na cidade, beneficiando a população.

As obras da Nova Estação seguem em franca evolução. Em março deste ano foram entregues as duas primeiras plataformas do novo terminal. Há um mês, outras três entraram em operação. Além das obras do terminal, a empreiteira realizou obras de reforço na drenagem e agora segue para as etapas do shopping e da nova configuração da Praça 22 de Novembro.