Obramax abre inscrições para a 2ª edição do Programa Jovem Aprendiz

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Programa Jovem Aprendiz da Obramax, maior rede de atacarejo de materiais de construção do Brasil. Ao todo, 14 vagas estão disponíveis para atuação em diversos setores da empresa, como Compras, RH, TI, Supply Chain, Administrativo Financeiro, entre outros na matriz da empresa em São Paulo. Os interessados podem se inscrever no site .

As vagas são direcionadas aos jovens com idade entre 18 e 21 anos e tem receptividade para pessoas com deficiência (PCD). Os candidatos devem estar cursando ou já ter concluído o ensino médio ou ter ensino superior em andamento, horário da escola ou faculdade compatível com o horário do trabalho e da formação teórica e conhecimento básico no pacote office e demais ferramentas de escritório, como e-mail e Google Drive.

Os selecionados apoiarão diferentes áreas da empresa fornecendo suporte na rotina administrativa e contribuindo para a organização, controle de processos e execução das atividades operacionais da Obramax. O salário oferecido é de R$ 1.518,00 e acompanha um pacote de benefícios robusto que prevê vale-refeição, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, cesta básica e cesta de Natal.

“O objetivo da Obramax é auxiliar na inserção de jovens no mercado de trabalho, combinando aprendizado teórico, por meio dos cursos de formação, e a experiência prática dentro da empresa”, comenta Carlos Eduardo Araújo, diretor de Recursos Humanos da Obramax. “Contribuir com as regiões do entorno das lojas é muito importante para a companhia. Além de disponibilizar vagas e cursos gratuitos frequentemente, esse é o segundo projeto de incentivo a jovens adultos da Obramax em 2025, tendo em vista que encerramos recentemente o processo seletivo para o Programa de Trainee com salário inicial de R$ 5 mil”, diz o diretor.

Empregabilidade e reconhecimento

A Obramax conta com mais de 2 mil colaboradores e está em expansão pelo Brasil. Suas missões e seus valores envolvem o desenvolvimento social do entorno de suas lojas, por meio da contratação e realização de programas como Trainee e Jovem Aprendiz, além de promover o bem-estar de todos os profissionais com iniciativas voltadas para a valorização de sua equipe.

As práticas da Obramax foram reconhecidas por três vezes pelo Great Place to Work, sendo que neste ano, foi classificada como a 3ª melhor empresa para trabalhar no Brasil no setor de varejo para grandes empresas.