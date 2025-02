OBMEP: revelando talentos nas unidades prisionais de São Paulo

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) tem se destacado nos últimos 13 anos por sua contribuição significativa na descoberta de talentos dentro das unidades prisionais sob a gestão da Polícia Penal e vinculadas à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Na sua 19ª edição, realizada em 2024, a competição premiou três detentos com medalhas de bronze e conferiu 14 menções honrosas a outros participantes.

O principal objetivo da OBMEP é incentivar o aprendizado da matemática, além de promover melhorias na qualidade da educação básica. A olimpíada é destinada a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, ao mesmo tempo que busca promover a inclusão social através do acesso ao conhecimento. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), contando com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e financiamento dos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Reconhecimento e Premiações

Os reclusos das Coordenadorias de Execuções Penais das regiões Oeste, Noroeste e Metropolitana do Estado de São Paulo têm se destacado significativamente em suas participações na OBMEP. Para esta edição, por exemplo, os detentos obtiveram um total de 14 menções honrosas. A medalha de bronze foi conquistada por S.M.A., um detento de 51 anos.

Detido na Penitenciária “Cabo Marcelo Pires da Silva” em Itaí, S.M.A. é natural da Espanha e desde que ingressou no sistema prisional brasileiro decidiu aproveitar seu tempo para estudar. “Estou muito feliz e orgulhoso por ter conquistado a medalha de bronze. Quero continuar meus estudos para aprimorar meu trabalho na área de construção civil”, declarou o vencedor.

Outro testemunho vem de M.S.A.S., que também conquistou uma medalha de bronze enquanto cumpria pena na Penitenciária I do Complexo de Lavínia. Ele enfatizou que a premiação teve um impacto especial em sua vida: “Valeu a pena a dedicação nos meses em que me preparei estudando”. M.S.A.S. considera crucial que pessoas privadas de liberdade participem de eventos como a OBMEP, pois oferecem oportunidades únicas.

No que diz respeito às menções honrosas, as penitenciárias “Nilton Silva” em Franco da Rocha e “ASP Joaquim Fonseca Lopes” em Parelheiros também foram reconhecidas pela performance de seus detentos. Todos os participantes destacaram a importância do aprendizado mesmo em condições adversas.

L.G.B., detento em Parelheiros, expressou que a OBMEP reacendeu seu desejo de cursar uma graduação na área contábil. Ele compartilhou sua trajetória, revelando que aos 15 anos deixou a escola para ajudar sua mãe financeiramente. Participar da olimpíada representou um marco significativo em sua vida.

Por fim, L.H.F.S., também da unidade Parelheiros, manifestou sua gratidão pela chance de participar da competição e ressaltou que essa experiência o fez reconhecer a importância dos estudos como um caminho para transformação pessoal.