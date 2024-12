Aluno de São Paulo conquista medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática

Aos 16 anos, um jovem de São Paulo vivenciou o verdadeiro espírito olímpico na principal competição científica do País. Após anos de dedicação ao estudo da Matemática e duas medalhas de prata, Matheus Panisson, aluno da 9ª série do Ensino Fundamental do Brazilian International School (BIS) vai conquistar o tão sonhado ouro na 19ª edição Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Os resultados foram divulgados na última sexta-feira (20) pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). A data da cerimônia de entrega de prêmios será anunciada em 2025.

A Obmep é a maior competição científica do país. Criada pelo Impa em 2005, a olimpíada é promovida com recursos dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC) e destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

Matheus foi um dos 150 estudantes de instituições particulares que receberão medalha de ouro em todo o País. Ele teve como inspiração, o primo medalhista de ouro na competição. “Em 2022, quando eu estava no sétimo ano, comecei a me dedicar bastante para conseguir medalha e conquistei uma de prata. Com o resultado ingressei no Programa de Iniciação Científica Júnior, que me ajudou bastante. Então em 2023, quando estava no oitavo ano, o nível da prova aumentou bastante, mas ainda assim ganhei uma medalha de prata de novo. Com muita dedicação em 2024, consegui gabaritar a prova na primeira fase e hoje comemoro a tão sonhada medalha de ouro”, orgulha-se.

O estudo, dedicação e medalha também foram reconhecidos pela escola. “Para nós é motivo de orgulho ter em nosso quadro de alunos um jovem talento da Matemática em uma competição que é referência em todo o País. A escola sempre teve uma grande satisfação em participar das competições olímpicas. E a OBMEP estimula e promover o estudo da Matemática, portanto desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento da disciplina como todo”, afirma Audrey Taguti, diretora pedagógica do Brazilian International School (BIS)

Sobre a 19ª edição da Obmep

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) bateu recorde no número de

escolas e municípios inscritos neste ano: foram 56,5 mil instituições e 5.564 cidades. Nesta edição, serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais, além de mais de 20 mil medalhas para os estudantes mais bem colocados de cada estado.

Alunos de escolas públicas e privadas serão premiados separadamente. Os estudantes de escolas públicas receberão 6,5 mil medalhas, sendo 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze, e até 45 mil certificados de menção honrosa. Já os estudantes de instituições particulares receberão 1.950 medalhas: 150 de ouro, 450 de prata e 1.350 de bronze, e até 6 mil certificados de menção honrosa. Escolas, secretarias municipais de Educação e professores que se destacaram pelo desempenho dos alunos serão também contempladas.