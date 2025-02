OBA Festival anuncia novas atrações para a edição 2025

O OBA Festival, maior evento de Carnaval do estado de São Paulo, acaba de anunciar duas novas atrações para a edição de 2025. Os artistas MC Livinho e o duo Chemical Surf foram confirmados no line-up do festival, que acontece entre os dias 1 e 4 de março, em São José do Rio Preto-SP.

Eles se juntam a um time de grandes nomes já confirmados, como Léo Santana, Wesley Safadão, Banda EVA, Xanddy Harmonia, Dennis DJ, Monobloco, Kamisa 10, Tomate, Batom na Cueca, Menos é Mais, Jiraya Uai, além dos responsáveis pelo hit “Descer pra BC”, Brenno e Matheus. Os destaques do funk paulista, DJ Arana, MC Paiva e MC Luuky, também estão na programação.

Estrutura grandiosa e espaços exclusivos

O OBA Festival chega à sua 17ª edição consolidado como o maior evento de Carnaval de São Paulo, reunindo milhares de foliões de mais de 300 cidades do Brasil e de países como Portugal, Estados Unidos, Argentina, Chile e Inglaterra.

O festival acontece em uma área de 50 mil m², conhecida como Mundo OBA, com uma estrutura completa que inclui camarotes exclusivos, trio elétrico, ativações especiais e um mega palco de 80 metros de extensão. O espaço ainda conta com uma tirolesa de 16 metros de altura, oferecendo uma experiência única para os foliões.

Para curtir o evento, os participantes podem escolher entre diferentes setores: Pista, Camarote, Camarote Café de La Musique e o recém-lançado Camarote do Ed Experience, que promete ser o espaço mais sofisticado do OBA Festival 2025. Todos os setores são 100% open bar, e os camarotes oferecem ainda serviço open food.

Ingressos já estão à venda

Os passaportes para os quatro dias de festival estão disponíveis para os setores Pista, Camarote e Camarote Café de La Musique, além dos convites diários e do exclusivo Camarote do Ed Experience. As compras podem ser feitas pelo site www.guicheweb.com.br ou nos pontos de venda físicos no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto e Shopping Cidade Norte.

Clientes Unimed São José do Rio Preto têm um desconto de 10% no valor dos convites diários. Para mais informações, acesse o site oficial do evento: www.obafestival.com.br.