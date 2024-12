OBA Festival revela oito novas atrações do evento

O OBA Festival acaba de anunciar mais oito atrações que farão parte do line up do evento em 2025. O cantor Tomate, as bandas Batom na Cueca e Menos é Mais, o fenômeno da irreverência Jiraya Uai, os donos do hit do momento, “Descer pra BC”, Brenno e Matheus, além dos principais destaques do funk paulista DJ Arana, MC Paiva e Mc Luuky se juntam às atrações já confirmadas que são Léo Santana, Wesley Safadão, Banda EVA, Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia, Dennis DJ, Monobloco e Kamisa 10.

Considerado um dos mais tradicionais e melhores carnavais do Brasil e o maior do estado de São Paulo, o OBA Festival será realizado de 1 a 4 de março em São José do Rio Preto-SP. Assim como os grandes festivais de música, o OBA terá também diversas atrações como a tradicional Tirolesa e várias outras ativações, que fazem com que a experiência do público seja ainda mais completa.

Para curtir o OBA Festival, os foliões podem optar por diferentes setores que são a “Pista”, o “Camarote”, o “Camarote Café de La Musique” e o “Camarote do Ed Experience”, o mais novo e sofisticado espaço do OBA 2025. Todos são 100% open bar e os camarotes também são totalmente open food. Cada um conta com diferenciais exclusivos que os tornam perfeitos para as preferências de cada público.

Os convites do segundo para o OBA Festival 2025 podem ser adquiridos por meio do site e também nos pontos de venda no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto e Shopping Cidade Norte. Vale lembrar que 30 de dezembro será o último dia de vendas do segundo lote de convites. A partir do dia 31 terá virada e os valores serão reajustados. Quem quiser aproveitar os valores atuais, precisa ficar atento!

Para mais informações e novidades, basta acessar o site oficial e as redes sociais. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos.