O tabu da morte na infância ganha nova abordagem na peça ‘Aqui Tem Vida Demais!’

A forma como a sociedade trata a morte com as crianças é frequentemente marcada pelo silêncio e pela dificuldade de abordar o tema. A peça ‘Aqui Tem Vida Demais!’, com dramaturgia de Bruno Canabarro e direção de Rodolfo Amorim, busca mudar essa realidade ao trazer a discussão sobre a finitude de maneira sensível e acessível para o público infantil e adulto. A nova temporada acontece entre 9 de março e 13 de abril, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. O sucesso do espetáculo também será celebrado com o lançamento da dramaturgia pela Editora Patuá.

A origem do projeto

O impulso para a criação da peça veio de uma história real. Em 2019, os idealizadores Bruna Betito e Bruno Canabarro, que atuam há anos como professores de crianças, conversavam sobre relatos de seus alunos quando um deles enviou um áudio narrando como, acidentalmente, matou um peixinho ao jogá-lo na privada. O tom tragicômico dessa história serviu como ponto de partida para a pesquisa e desenvolvimento da dramaturgia.

Em meio a esse processo, a pandemia de 2020 impôs uma pausa ao projeto e trouxe novas reflexões. Com a escalada de mortes em todo o mundo, a temática da perda e do luto se tornou ainda mais necessária, levando os criadores a aprofundar a abordagem do espetáculo.

A história de Maria e Mário

A trama acompanha os irmãos Maria e Mário, que precisam lidar com a morte longe de casa. Na busca por compreender questões como “por que morremos?”, “o que acontece depois?” e “por que a morte está tão presente na vida?”, as crianças embarcam em uma jornada de enfrentamento e aceitação da finitude. No percurso, encontram diferentes representações da Morte e aprendem a ressignificar suas emoções.

Sem apego a dogmas religiosos, a obra propõe que cada espectador construa sua própria percepção sobre o tema, incentivando o diálogo aberto sobre a perda e o luto. Apesar de tratar de um assunto delicado, ‘Aqui Tem Vida Demais!’ é um espetáculo vibrante, cheio de humor, canções originais e momentos de poesia visual.

Um olhar sobre a vida

Ao contrário do que pode parecer, a peça não é um tratado sobre a morte, mas uma reflexão sobre a própria vida. Em um jogo entre seguir em frente e olhar para trás, o espetáculo convida crianças e adultos a pensarem sobre a impermanência e a valorização do presente. O objetivo é abrir espaço para que diferentes emoções possam ser acolhidas e compreendidas.

Com um elenco formado por Bruna Betito, Bruno Canabarro e Paula Spinelli, o espetáculo também conta com música ao vivo de Gabi Queiroz e Demian Pinto / Thais Ribeiro (stand-in). A direção musical é de Demian Pinto e Gabi Queiroz, e o texto traz colaboração da psicanalista Rafael Costa, garantindo um olhar sensível sobre os aspectos psicológicos da temática.

Serviço

Aqui Tem Vida Demais!

Temporada: 9 de março a 13 de abril

Sessões: Domingos, às 16h30

Local: Sesc Vila Mariana – Rua Pelotas, 141, Vila Mariana/SP

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada), R$ 12 (credencial plena). Crianças até 12 anos não pagam.

Venda online: sescsp.org.br

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Redes sociais: @aquitemvidademais | @sescvilamariana