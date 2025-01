O que fazer no aniversário de São Paulo? 

Completando 471 anos no dia 25 de janeiro, São Paulo celebra sua rica história e diversidade cultural. Com cerca de 12 milhões de habitantes, a metrópole é a maior da América Latina e oferece uma infinidade de opções para todos os gostos e estilos no feriado. Entre elas, o Centro da cidade, que é um verdadeiro coração pulsante da história paulistana; guarda marcos históricos e culturais essenciais para entender a evolução da cidade. Para ajudá-lo a explorar o melhor da capital, preparamos um guia com os principais pontos turísticos no centro e arredores. Escolha o que mais combina com você e aproveite tudo o que essa cidade vibrante tem a oferecer para a data:

Mercado Municipal

Visita obrigatória para turistas do Brasil e do mundo, o Mercado Municipal Paulistano, mais conhecido como “Cantareira” ou “Mercadão”, é um dos maiores ícones de São Paulo. Sua imponente arquitetura, que mistura o estilo neoclássico com toques góticos, foi inspirada na construção do mercado de Berlim e chama a atenção de todos que por ali passam. Além de sua beleza arquitetônica, o Mercadão é um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia. No local, é possível encontrar uma vasta seleção de verduras, legumes, frutas, carnes, aves, peixes e frutos do mar, tudo de altíssima qualidade. Para os que desejam uma experiência gastronômica única, o mercado também oferece um centro culinário incrível, com opções que vão desde a degustação de lagostas e sorvetes artesanais até o mundialmente famoso lanche de mortadela, uma verdadeira especialidade da casa. Seja para explorar novos sabores ou para vivenciar um pedacinho da cultura local, o Mercadão é o destino perfeito para se deliciar e se surpreender.

Endereço: Rua da Cantareira, 306 – Centro Histórico de São Paulo.

Horário: Segunda à sábado, das 6h às 18h, e Domingo, das 6h às 16h.

Rua 25 de março

Recebendo cerca de 500 mil pessoas por dia e mais de 1 milhão durante as festividades, a Rua 25 de Março é um dos maiores centros comerciais de São Paulo e uma atração turística imperdível. Famosa em todo o país, a rua é conhecida pela diversidade de produtos, com destaque para artigos de decoração, festas e bijuterias. A agitação constante do local atrai turistas em busca de uma experiência vibrante. Se você gosta de ir às compras, prepare-se para explorar cada esquina com muito estilo e variedade!

Endereço: Rua 25 de Março, próximo às estações de metrô São Bento e Sé.

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8 às 18h e, aos sábados, das 8 às 13h30.

Shopping Circuito de Compras – Feira da Madrugada

Ainda no universo das compras, a Feira da Madrugada, que nasceu na 25 de Março e se transferiu para a região do Brás, é o destino ideal para quem busca artigos de moda a preços acessíveis. Originalmente uma feira de rua que começava antes do horário comercial, hoje ela ocupa um moderno empreendimento público-privado, com 5.400 lojas e boxes, atraindo cerca de 16 mil pessoas por dia. Embora seja frequentada por comerciantes em busca de itens para revenda, a feira também oferece uma grande variedade de produtos para o público geral. O local ainda conta com uma praça de alimentação completa, ar condicionado e estacionamentos. Se você busca praticidade, diversidade e conforto para um dia de compras, a Feira da Madrugada é parada obrigatória.

Endereço: Rua Monsenhor de Andrade, 987 / Av. do Estado, 2455 /Rua São Caetano, 812 (Onibus/Vans), Rua São Caetano, 812ª (Carros/Motos).

Horário: Segunda à Sábado, das 00h às 16h.

Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo, um dos museus de arte mais importantes do Brasil, ocupa um edifício histórico construído em 1900 e é um ícone cultural da cidade. Com uma programação rica, o museu oferece exposições renomadas e atividades culturais que encantam públicos de todas as idades. Entre as atrações, os mestres violeiros João Arruda e Levi Ramiro proporcionam uma imersão nas raízes da música brasileira, com foco na cosmologia caipira. No dia 25 de janeiro, a apresentação inicia às 15h e tem ingressos gratuitos, prometendo uma experiência sonora única. Além da performance, o local é o espaço ideal para quem deseja explorar a arte e a história do Brasil, tornando a visita uma oportunidade imperdível para vivenciar a cultura de forma autêntica.

Endereço: Edifício Pina Luz – Praça da Luz, 2.

Horário: De quarta a segunda, das 10h às 18h.

Centro Cultural de São Paulo

Para quem busca cultura e cinema, o Centro Cultural São Paulo (CCSP) oferece uma sessão gratuita e ao ar livre do filme Ainda Estou Aqui, ganhador do prêmio de Melhor Filme Internacional no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs. A exibição acontecerá às 19h30 deste sábado (25), no jardim suspenso. O filme, baseado em fatos reais, conta a história da família Paiva, e destaca a crescente força do cinema brasileiro. O CCSP é um dos principais centros culturais da cidade, oferecendo uma programação diversificada que inclui exposições, shows e peças de teatro. Situado no coração da cidade, o espaço é um ponto de encontro para aqueles que desejam vivenciar e celebrar a arte e a cultura paulistana.

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo.

Horário: De terça à domingo, das 10h às 22h.