O que fazer em Santo Amaro neste fim de semana

O Mais Shopping, localizado em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, preparou uma programação especial neste fim de semana, unindo humor e inclusão para atrair diferentes públicos.

No sábado, dia 18, o destaque é o Muito Mais Comedy, show de stand-up que promete divertir o público. Nesta edição, Matheus Buente apresenta dois shows, trazendo piadas sobre situações do cotidiano com seu humor leve e descontraído. Os ingressos estão disponíveis nas plataformas Bilheteria Express, Sampa Ingressos e Sympla.

Além disso, o Mais Shopping reafirma seu compromisso com a inclusão ao oferecer sessões especiais de cinema, com os filmes Chico Bento e MMA – Meu Melhor Amigo, nos dias 18 e 25 de janeiro, respectivamente. Essas exibições, com adaptações como som reduzido, iluminação suave e liberdade de movimentação dentro da sala, proporcionam uma experiência mais confortável e acessível para todos.

É importante ressaltar que o empreendimento também possui uma vaga no Estacionamento G1, exclusiva para pessoas com Transtorno de Espectro Autista e outras síndromes.

O shopping também oferece uma ampla variedade de atrações para divertir a criançada, como a empolgante Arena Kart no Piso G2. Além disso, uma nova ação está sendo preparada e será inaugurada no dia 26, garantindo ainda mais diversão para os pequenos. Durante as férias, os pequenos também podem aproveitar atrações especiais, incluindo o Game Station, o Multiverso Mico Leão e o Zombie Park.

“A proposta do Mais Shopping é oferecer entretenimento diversificado e acessível para toda a comunidade. Queremos proporcionar momentos de diversão e descontração, enquanto as sessões de cinema adaptadas reforçam nosso compromisso em criar um ambiente acolhedor para pessoas com diferentes necessidades. Nosso objetivo é atender a todos, sempre” afirma Arnaldo Vieira, Coordenador de Marketing do Mais Shopping.

Serviço:

Show de Stand Up Comedy

Matheu Buente – Problema Eh Theu: 18/01 às 20h00

Matheu Buente – Problema Eh Theu – Sessão extra: 18/01 às 21h40

Sessão Adaptada e Inclusiva

Chico Bento: 18/01

MMA Meu Melhor Amigo: 25/01