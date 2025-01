Evento de Automobilismo e Cultura Pop acontece em Santo Amaro

Quem é apaixonado por carros e cultura pop já tem um destino certo neste início de ano. No dia 19 de janeiro, o Mais Shopping, localizado em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, se transforma em palco para o Forza Meeting, um evento que mistura automobilismo e entretenimento em um formato único e cheio de atrações para toda a família.

Com 24 exposições exclusivas, o evento que acontece durante todo o ano traz uma incrível variedade de modelos que vão desde os clássicos até os mais esportivos, reunindo apaixonados por diferentes estilos automotivos. A diversão vai muito além, com um espaço dedicado à exposição de games, animes e cosplayers, além de atrações como o Concurso Cosplay e o Concurso K-pop.

O destaque do dia 19 de janeiro, que acontece no estacionamento do shopping (Piso G1), será o Concurso Cosplay, com premiações em troféus, dinheiro e brindes para os participantes. Além disso, o Random K-pop promete agitar o evento, oferecendo troféus para os grupos que se destacarem nas apresentações.

No último domingo, dia 12 de janeiro, o evento já deu uma amostra do que está por vir, com um animado Concurso K-pop que premiou grupos participantes com troféus, dinheiro e brindes. O evento também contou com um Desfile Cosplay, que destacou os melhores com troféus.

Além das competições, o público poderá interagir com cosplayers como Marcelo Moura, Criss Pavanelli, Batman de Interlagos e mais! Os ingressos já estão disponíveis no site Shotgun , garantindo muita adrenalina e atrações imperdíveis.

“O Forza Meeting é muito mais do que um simples encontro de carros. É uma celebração da cultura automotiva, unindo diversos estilos de veículos a elementos da cultura pop, como grupos de K-pop e cosplayers de anime. Um evento descontraído e acolhedor, pensado para reunir toda a família”, comenta Arnaldo Vieira, Gerente de Marketing do Mais Shopping.

O Forza Meeting acontece no estacionamento do shopping, no Piso G1, das 9h às 17h. Para mais informações, acesse o site ou acompanhe pelas redes sociais do empreendimento.

Serviço:: Forza Meeting no Mais Shopping

Data: 19 de janeiro (domingo)

Horário: Das 9h às 17h.

Local: Estacionamento, Piso G1.

Endereço: Rua Amador Bueno, 229 – Santo Amaro, São Paulo – SP.