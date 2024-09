O progresso do Paineiras tem o DNA do PT, diz Filippi

Prefeito de Diadema e candidato à reeleição, Filippi lembrou que o progresso do Paineiras, bairro da região norte da cidade, tem o DNA do PT. O bairro começou a ganhar as primeiras ruas asfaltadas ainda na gestão de Gilson Menezes, que tinha Filippi como secretário de Obras, e se consolidou como bairro nos governos de Filippi.

“Posso ficar aqui listando inúmeras benfeitorias feitas no Paineiras, coisas de 30, 35 anos atrás, coisas que quem mora aqui há muito tempo sabe. O PT fez muito pelo bairro, mas posso falar muito do que foi feito nesses quatro últimos anos. Reformamos a UBS, estamos construindo a UPA, revitalizamos o Campo do Ouro Verde, reformamos as escolas do bairro, recuperamos as ruas e instalamos lâmpadas de LED. E vamos avançar muito mais”, disse.

Filippi iniciou a agenda na Rua Armando Pinelli, no Taboão. No caminhão de som, percorreu as ruas do bairro falando das melhorias e alertando a população sobre as promessas vazias feitas pela oposição. Estava acompanhado dos vereadores Zé do Bloco e Josa, além do candidato a vereador Dr. Beto Veterinário e do candidato a vice Pastor Rubens Cavalcanti.

No discurso, Filippi lembrou que a gestão anterior fechou a UPA Paineiras sem dar explicações – UPA essa que está em reconstrução no governo Filippi e será entregue até o fim do ano. “Importante reforçar que a turma do governo que me antecedeu, que destruiu Diadema, que fechou a UPA do Paineiras, está com meu opositor. Se levantar o pano dele, tem um monte de secretário do governo anterior.”

Filippi depois percorreu as ruas do Núcleo 18 de Agosto, um dos vários que foram revitalizados em sua administração – quase R$ 30 milhões foram investidos em dezenas de núcleos habitacionais da cidade, com instalação de lâmpadas de LED, reforma de calçadas e escadões, pintura, recape e obras de esgoto. Conversou com comerciantes e recebeu apoio da população local.

“Diadema avançou muito, mas vai avançar muito mais nos próximos anos. Porque a casa hoje está muito mais arrumada do que estava quando a gente chegou. Temos o presidente Lula, um amigo de Diadema, que vai ajudar demais nossa cidade”, comentou Filippi.