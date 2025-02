O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça

Acompanhe os principais jogos do Paulistão 2025 através do serviço de streaming (e gratuito) da Record. Nesta quarta-feira, Corinthians x Santos, a Record transmite os principais jogos do Campeonato Paulista em TV aberta, de forma exclusiva, e ao VIVO, como ocorre nesta quarta-feira, às 21h35, com o clássico Corinthians x Santos. Mas o torcedor também pode assistir, gratuitamente, através do serviço de Streaming da emissora, o Playplus. Para isso, basta acessar pelo celular, notebooks e TV (desde que seja smart) através do www.playplus.com Não deixe de conferir o Playplus da Record. É grátis e com a qualidade da emissora exclusiva do Paulistão-2025 (para jogos em canal aberto).