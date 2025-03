O Carnaval de São Paulo atrai turistas, com aumento na ocupação hoteleira

O Carnaval de São Paulo se consolida a cada ano como um dos eventos mais procurados por turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. A capital paulista se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores e alegria, com foliões exibindo fantasias elaboradas e maquiagens vibrantes. O setor hoteleiro, atento a essa demanda crescente, registrou um aumento significativo na ocupação em comparação aos anos anteriores.

Um dos visitantes que aproveitou a folia foi o youtuber japonês Meguru, que decidiu compartilhar suas vivências nas redes sociais. Para ele, participar do Carnaval representa a realização de um sonho, especialmente considerando que muitos brasileiros residem no Japão e sempre falam positivamente sobre a festividade brasileira.

Em um hostel localizado na zona Sul da cidade, o gerente observou um aumento considerável no número de hóspedes internacionais durante o período carnavalesco. “Recebemos muitos turistas da Europa, além de visitantes da América do Sul e até do Japão, o que foi uma grata surpresa para nós”, comentou o empresário, ressaltando que esse movimento representa um alívio financeiro importante para os negócios até a metade do ano.

De acordo com as previsões, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas participaram dos blocos de rua ao longo dos quatro dias de celebrações do Carnaval de 2025. Um dos foliões expressou seu entusiasmo ao afirmar: “O que eu acho mais interessante no Carnaval de rua de São Paulo é a sensação de união e amizade, especialmente pela maneira acolhedora como somos recebidos aqui”.