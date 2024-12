O caminho de esperança das famílias que enfrentam o câncer infantojuvenil

O final do ano é sempre um momento de reflexão, de olhar para o que vivemos e, principalmente, de olhar para o futuro com esperança. Para muitos, é uma época de celebração e união. Mas para algumas famílias, também é um tempo de revisitar desafios, perdas e recomeços. No Instituto Ronald McDonald, esse período nos lembra da força, da resiliência e do amor das famílias que enfrentam a luta contra o câncer infantojuvenil.

Há quase 20 anos, tenho o privilégio de acompanhar de perto muitas dessas famílias. Como mãe, profissional e alguém que dedica sua vida a transformar a realidade de crianças e jovens com câncer, posso afirmar que essa jornada é marcada por um turbilhão de emoções. Para nós, no Instituto, cada final de ano é um momento de celebrar as vitórias, refletir sobre as dificuldades e renovar a esperança no futuro.

O despertar do medo e a força do amor incondicional

Lembro-me como se fosse ontem do primeiro momento em que uma mãe, com os olhos cheios de medo, se aproximou do Instituto em busca de apoio. O diagnóstico de câncer infantil é, sem dúvida, um divisor de águas na vida de qualquer família. O choque, o medo do desconhecido e a incerteza sobre o futuro pesam profundamente no coração de quem ouve a palavra “câncer”. Como mãe, posso sentir na pele o quanto essa palavra ressoa e transforma a vida de quem a escuta.

Cada criança é uma vida preciosa, e cada pai e mãe, de repente, se vê em um caminho que jamais imaginou para seu filho. Esse caminho é repleto de dor e luta, mas também é o terreno onde o amor se transforma na força mais poderosa, a maior resistência. O câncer é um desafio imenso, mas ao longo desses anos, aprendi que ele também fortalece os laços familiares e faz a esperança renascer a cada dia.

Desde a fundação do Instituto, há mais de 25 anos, nossa missão é clara: proporcionar acolhimento, apoio e recursos às famílias que percorrem esse caminho. E, ao longo de nossa história, seguimos oferecendo apoio em todas as fases dessa jornada — desde o diagnóstico até a reintegração social e familiar após o tratamento. O que mais me comove é o papel que desempenhamos não apenas como uma organização de apoio, mas como um abraço coletivo.

A dureza do tratamento e o processo de superação

O tratamento oncológico é, sem dúvida, uma das etapas mais difíceis da vida de qualquer criança e de sua família. A quimioterapia, a radioterapia, os efeitos colaterais dolorosos e as noites sem dormir fazem parte dessa realidade que muitos pais enfrentam todos os dias. A dor de ver o filho sofrer, o medo de que o tratamento não seja suficiente, a sensação de impotência diante de uma doença tão devastadora — tudo isso permeia o dia a dia de quem cuida. E, em cada um desses momentos, vejo uma força extraordinária emergir.

Em minha vivência no Instituto, sou testemunha de como os pais se tornam resilientes, mesmo diante de um cenário incerto. Eles buscam força nos gestos mais simples, como uma mão estendida, um olhar de apoio, um abraço que transmite a mensagem: “Você não está sozinho”. Cada história de superação, cada pequeno avanço, é motivo de celebração e nos motiva a seguir em frente.

Após a alta hospitalar, quando a criança retorna para casa, o caminho está longe de terminar. O processo de reintegração à vida cotidiana é delicado e difícil, exigindo cuidados e atenção. A alta não significa o fim da jornada, ela marca o início de uma nova etapa, onde a criança e a família precisam reconstruir suas rotinas e suas vidas. O câncer deixa suas marcas, mas também abre portas para um processo de reinvenção, que, apesar de difícil, é uma grande vitória.

Renovando a esperança para o Novo Ano

O pós-tratamento é um período de desafios, mas também de grandes vitórias. É nesse momento que a esperança se renova. E, ao ver uma criança voltar a sorrir, uma mãe retomar a confiança e um pai se fortalecer, sabemos que estamos cumprindo nossa missão com amor e responsabilidade.

Este final de ano é um tempo de renovação para todos nós. As famílias que atendemos, que passaram por um ciclo intenso de medo, dor e luta, agora têm a oportunidade de construir novos sonhos e projetos de vida. Para elas, 2025 representa um novo capítulo, e nós, no Instituto Ronald McDonald, estamos aqui para garantir que esse capítulo seja o mais feliz possível.

Como mãe e líder do Instituto, minha maior esperança para 2025 é que seja um ano de mais cura, mais apoio, mais reintegração e mais felicidade para as famílias que confiaram em nós. Sabemos que o caminho é longo, mas estamos certos de que, juntos, podemos construir um futuro mais justo e solidário para todos.

O câncer infantojuvenil é uma luta árdua, mas também é um terreno onde o amor e a força da família transformam o impossível em possível. Ao final de mais um ano, minha mensagem para essas famílias é clara: vocês não estão sozinhas. O amor, a esperança e a solidariedade de um país inteiro estão ao lado de vocês. Juntos, seguimos em direção a um futuro onde a saúde, a qualidade de vida e a dignidade prevalecem.