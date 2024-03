Instituto Ronald McDonald lança guia sobre diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

No dia 9 de abril, o Instituto Ronald McDonald irá lançar, durante o II Fórum em Prevenção de Câncer na América-Latina e Caribe, o “Guia Rápido para profissionais de saúde: Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil“. Produzido em colaboração com a amigo_h, que integra o pilar de Responsabilidade Social do Einstein, o Guia é uma iniciativa fundamental para profissionais e estudantes da área da saúde.

Desenhado para ser uma cartilha prática e de rápida consulta, o material oferece informações essenciais para que profissionais e estudantes da graduação estejam atentos aos principais sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes. Desde 2008, o Instituto Ronald McDonald, por meio do Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil, já capacitou mais de 35 mil profissionais e estudantes da saúde sobre os principais sinais e sintomas da doença, impactando indiretamente mais de 5 milhões de crianças e adolescentes. Com atuação em 281 municípios e um investimento de mais de R$ 8 milhões em capacitações online e presenciais, a iniciativa é uma peça-chave na disseminação do conhecimento sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

A publicação será lançada no dia 9 de abril, durante o Fórum, que é organizado pelo Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e pelo amigo_h, e vai abordar os pilares do Código Latino-Americano contra o câncer. O evento contará com discussões sobre fatores relacionados ao estilo de vida, ambientais e ocupacionais, infecções e intervenções médicas para diagnóstico e prevenção. Para saber mais sobre o evento e participar, clique aqui.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há quase 25 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Estruturação de hospitais especializados, hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, capacitação de estudantes e profissionais de saúde, incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover disseminação de conhecimento sobre a causa, são algumas das frentes da organização.

Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas, acessando