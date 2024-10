O amor por Diadema vai vencer o ódio disseminado pelo meu adversário, afirma Filippi

O amor por Diadema vai vencer o ódio. Esse foi o clima da caminhada do prefeito Filippi pelas ruas do bairro Casa Grande, um dia antes da eleição. Militantes, lideranças, deputados e ministros do presidente Lula vieram para Diadema para sentir o clima de virada e amor que se instalou na cidade no segundo turno, em um contraponto à campanha raivosa e do ódio que a oposição adotou na reta final do processo eleitoral.

“Eu senti muito carinho pelas ruas de Diadema, muita gente que não gostou do tom que meu adversário adotou na campanha, de raiva, de ódio, de destratar nossa cidade. Com certeza a população de Diadema vai acordar amanhã e, diante da urna, vai votar 13 pelo pelo carinho, pelo trabalho e pelo amor por Diadema. Esse amor vai vencer o ódio”, disse Filippi.

A atividade começou na Rua Mem de Sá e terminou na Rua Piagentini, no Jardim Arco-Íris. Os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o deputado estadual Teonílio Barba e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, acompanharam a caminhada de diálogo com a população.

“Qualquer um que venha para Diadema sabe tudo que o Filippi fez. Fez pela saúde, pela educação, pela questão ambiental. É o nosso grande prefeito. Mas o que tem me espantado é o nível da campanha do adversário. Ele usou um jingle racista, está sendo investigado pelo Ministério Público e desrespeita toda a população de Diadema. Desrespeita não somente a população negra, mas desrespeita toda cidade”, afirmou Marinho.

Alexandre Padilha também resgatou o histórico de ataques que Taka Yamauchi fez a Diadema quando negou obras importantes para o município. O discurso foi simbólico porque foi feito bem em frente ao CEU do Promissão, a maior obra educacional do Grande ABCD.

“Como pode alguém ser contra uma obra dessa, que trará tanto impacto positivo para uma comunidade? E como alguém pode ser contra um novo hospital? Eu lembro quando o Filippi foi para Brasília falar comigo e pedir apoio para construção deste hospital. Imediatamente o presidente Lula pediu que a ministra Nisia Trindade, da Saúde, ouvisse o prefeito Filippi e, como o projeto é de vital importância para Diadema, ele avançou. Mas alguém que nem mora aqui diz que é contra este novo hospital. A resposta para ele é amanhã, nas urnas”, discursou Padilha.

Divulgação

CAMPANHA DO ÓDIO E DAS FAKE NEWS

No primeiro turno, o candidato Taka Yamauchi já tinha usado desse expediente, mas, no segundo turno, a tática de falar mal de Diadema e espalhar fake news contra o prefeito Filippi foi intensificada. Tanto que, na Justiça Eleitoral, ele sofreu mais de 40 derrotas, uma média de 1 a cada 36 horas.

A mais recente derrota de Taka foi espalhar fake news sobre a inexistente taxa de poda de árvores. Ele foi alvo de busca e apreensão por parte da polícia, que esteve nesta sexta-feira em três comitês do candidato do MDB.

Taka também é investigado por suspeita de abuso de poder econômico ao omitir despesas eleitorais e por suspeita de compra de votos usando um projeto social de doação de leite para pessoas carentes.