Nyjah Huston supera Giovanni Vianna e conquista seu 7º título na SLS Super Crown

Neste domingo (15), o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, foi palco de uma emocionante final da Liga Mundial de Skate Street, a SLS Super Crown. Nyjah Huston, o renomado skatista americano de 30 anos, apresentou um desempenho excepcional, garantindo sua posição como o maior vencedor da competição, com um total de sete títulos. O atleta obteve uma impressionante pontuação de 36,8, superando seus concorrentes, incluindo o brasileiro Giovanni Vianna, que somou 36,2 pontos, e o português Gustavo Ribeiro, que alcançou 35,4.

Na disputa final, outro brasileiro, Felipe Gustavo, ficou com a quinta colocação ao registrar 25,2 pontos. A vitória de Huston não apenas reforçou sua lenda no skate, mas também emocionou os fãs presentes no evento.

A competição deste ano também trouxe momentos de tensão. Durante a fase das manobras, Jhancarlos González sofreu uma queda grave e colidiu com o rosto na pista. Ele recebeu atendimento imediato e foi levado para um hospital em São Paulo. Segundo informações da organização da SLS Super Crown, o skatista colombiano estava lúcido e apresentava lesões na boca e na região do supercílio.

Em entrevista pós-competição ao canal sportv3, Giovanni Vianna expressou sua felicidade por ter chegado à final e deixou uma mensagem de apoio a Jhancarlos: “Estou muito feliz. Chegar à final já é um sonho e extremamente gratificante. Ver minha família e amigos aqui me motiva ainda mais. Força, Jhanca! Você é um grande amigo e parte da nossa família”.

A estrutura da competição contou com duas voltas de 45 segundos cada e cinco tentativas de manobras individuais. A pontuação final foi determinada pela melhor volta e pelas três melhores notas obtidas nas manobras.

Desde os primeiros momentos da final, Huston mostrou sua determinação ao conquistar uma nota 9,2 na primeira volta, assumindo rapidamente a liderança. Giovanni Vianna seguiu em segundo com 9,1 pontos e Jhancarlos González ficou em terceiro com 8,8.

Na fase das manobras, os atletas brilharam ao receber várias notas acima de nove. Apesar da forte concorrência e uma tentativa final intensa de Giovanni Vianna para retomar a liderança, uma queda no último momento assegurou a vitória para Huston.

A situação de Jhancarlos gerou preocupação entre os espectadores, que se silenciaram ao ver o atleta sendo atendido. A equipe médica confirmou que ele estava estável e seria transferido para um hospital conveniado após os primeiros cuidados.

A história da SLS revela que Nyjah Huston é o skatista masculino mais vitorioso da competição com seus sete títulos conquistados em 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 e agora em 2024.

Brasil na SLS

O Brasil fez história ao vencer pela primeira vez com Kelvin Hoefler em 2015 e viu Giovanni Vianna repetir o feito no ano passado.

Este evento não apenas celebrou as habilidades dos melhores skatistas do mundo mas também solidificou ainda mais o legado de Huston no cenário do skate global.