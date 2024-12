Skatista cai de cabeça e deixa Super Crown desacordado

O colombiano Jhancarlos González sofreu um grave acidente durante as finais masculinas do Super Crown, evento de skate realizado no Ginásio do Ibirapuera neste domingo (15).

O skatista caiu durante uma manobra e bateu a cabeça no chão. No momento da performance, ele não usava o capacete -o uso da proteção é opcional.

Jhancarlos ficou imóvel e desacordado. Imediatamente, a competição foi paralisada para atendimento ao colombiano.

A cabeça do atleta sangrou bastante, e a gravidade da situação gerou apreensão no Ginásio do Ibirapuera. A transmissão do Sportv cortou parte do momento do atendimento.

De acordo com a emissora, ele foi encaminhado, já acordado, a um hospital da região. A competição foi retomada cerca de cinco minutos depois.

Assista ao momento (ATENÇÃO: imagens fortes)

Jhancarlos Gonzalez takes a brutal spill at #SLS Super Crown 2024 pic.twitter.com/T5eMz0wMjP — Mac Dremarco (@MacDremarco) December 15, 2024

“Falaram que está consciente”

Giovanni Vianna, que ficou com o vice-campeonato, falou sobre o acidente envolvendo o amigo. Ele, que ficou atrás do campeão Nyjah Huston, recebeu a notícia de que o colombiano está “consciente”.

“É um grande amigo meu, a gente anda de skate há mais de sete anos. Ele veio comigo para cá no mesmo carro que eu e está no mesmo hotel que eu. Perguntei para meus amigos se ele estava bem, e falaram que está consciente, que estaria tudo se normalizando. Isso me acalmou. No começo, todo mundo ficou tenso, mas conforme foram rolando os gritos da torcida, melhorou. Antes, deu frio na barriga e tremiam as pernas, mas depois foi um alívio”, disse Giovanni Vianna, ao Sportv.